El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, concurre en estas elecciones como cabeza de lista por Málaga, su tierra de adopción. Muñidor y adalid de la alianza "irrevocable" con Podemos, celebra que "la cordura" ha "imperado" en la Comunidad de Madrid tras una agónica negociación por la confluencia autonómica. Consciente de que la batalla en las provincias menos pobladas lo será por cada voto, aboga por desplazar el discurso de los nacionalismos con una agenda social antiprecariedad que, también, intervenga en el mercado de la vivienda o la factura de la luz. Considera "una hipótesis más" gobernar junto al PSOE, al que reprocha su actitud con Vox. "Han teorizado que, cuanto más espacio tenga la extrema derecha, mejor les irá a ellos", sostiene. "Y eso lo lamentaremos".



¿Ha presionado para que IU Madrid haya pactado con Podemos?

Las presiones son normales en una situación de tanta tensión. Al final, IU Madrid ha tomado una decisión que es la correcta: pactar con Podemos, como estaba demandando la mayoría social de izquierdas que veía con temor una mayor fragmentación. Esto no estaba tan claro unos minutos antes de medianoche. Ahora bien, los dirigentes hubieran podido decidir ir sin Podemos y la dirección federal no iba a intervenir.

¿El proceso ha sido un error?

Las discusiones internas perjudican a la izquierda. Lo hemos visto en Cataluña, Galicia, con Errejón en Podemos y en IU, con otra gente. Al final, ha imperado la cordura y hemos conseguido sacar adelante un acuerdo que era absolutamente necesario. Estamos satisfechos y eso es gracias a los esfuerzos de muchos.

¿También de Mauricio Valiente? Su situación es paradójica: renunció a la lista por Madrid tras defender el pacto con Podemos y ahora se ha quedado fuera de este ciclo electoral.



Es un dirigente extraordinario que ha mostrado coherencia y me consta que ha estado empujando hasta el final. No sé cuál va a ser su devenir político, pero creemos que su esfuerzo debe ser recompensado, como el de otra gente.

¿El futuro de la izquierda es a costa de la disolución de IU?

Quienes piensan que presentándonos en solitario nos va a ir mejor, se equivocan radicalmente. Si IU fuera sola, el resultado sería muy malo para el país y muy malo para IU. Más allá de lo electoral, la unidad con Podemos es irrenunciable e irrevocable. Eso no significa que no haya que repensarla ni adaptarse, pero no hay marcha atrás. Aquí no estamos para defender una visión corporativa de la política, una marca, sino para transformar la realidad. Y la única forma de hacerlo es con la unidad política.

"Si IU fuera sola, el resultado sería muy malo para el país y para IU"

¿Creen que su agenda social puede ganar la campaña a la agenda nacionalista?

El nacionalismo español y el independentismo se retroalimentan. Los discursos de la extrema derecha, a quien más benefician, es a los independentistas, porque les permite decir que España es irreformable. Y al revés: los discursos independentistas son los que permiten a las derechas azuzar el odio entre españoles. Nosotros creemos que lo que diferencia a la gente no es el idioma que hablan, sino su clase social. Los problemas por no poder pagar la luz son iguales en Madrid, Cataluña o La Rioja. Defendemos un proyecto de país en el que Cataluña forma parte de España, pero una España distinta a la que quieren las derechas, una España plural que pone en el centro los servicios públicos y las necesidades de las clases trabajadoras.

El PSOE está realizando una campaña a favor del voto útil. ¿Le viene bien Vox a la izquierda?

La posición del PSOE es absolutamente irresponsable. Han teorizado que, cuanto más espacio tenga Vox, mejor les va a ellos. Eso es un equívoco total, porque, cuanto más espacio tenga la extrema derecha, peor le va al país. Ellos han decidido renunciar a un debate en la televisión pública porque no estaba Vox. Es un error gravísismo de Pedro Sánchez y de su equipo que lamentaremos en el futuro.

La España vaciada, los jóvenes... ¿A quiénes quieren arrancar de la abstención?

Nuestra campaña es para volver a convencer a la gente que ya nos votó. Hay muchos perfiles. En la España interior, hay una pelea determinante entre las derechas y nosotros. Hay que decirlo claro: cuantos más voto tenga Unidas Podemos, más escaños va a tener en perjuicio de la derecha. En algunas provincias, competimos con Vox. Si quedamos por encima, tendremos nosotros el escaño. Sobre los jóvenes, tienen que saber que somos los única fuerza con capacidad de ayudarles, como con los alquileres. El PSOE no quiere intervenir el mercado e impedir que se especule como hacen los fondos buitre y los bancos. Pero, si no se interviene, la gente no se podrá independizar y tener una vida digna. Cuanto más se abstengan, mejor le irá a la derecha.

"Los jóvenes tienen que saber que somos la única fuerza capaz de ayudarles"

¿Entraría IU en un gobierno del PSOE?

Es una hipótesis más. La campaña está muy abierta y la última semana va a ser decisiva. Estamos en la fase previa, la de atraer el voto de izquierdas. Con el resultado, veremos las opciones.

¿Pero ven a Sánchez más proclive a pactar con Cs que con Unidas Podemos?

Es difícil saberlo. En 2016 Rivera y Sánchez pactaron y es algo que hay mucha gente interesada en repetir, incluida una gran parte del poder económico. Eso expresa mucho de lo que nos jugamos. Cuando al PSOE le preguntamos si va a pactar con Cs, no contesta. Y no lo hace, porque lo contempla como posibilidad. Existe ese riesgo. Nosotros, por ejemplo, nunca lo haríamos.



¿Cuáles serían las líneas rojas para pactar con el PSOE, sus medidas más urgentes?

Hace falta un pack integral de medidas. Queremos un plan de trabajo garantizado para reactivar la economía a través de la inversión pública. También, la preservación de los servicios públicos, acabando con las externalizaciones, las subcontratas y formas de contratación parcial. En tercer lugar, disponer de instrumentos públicos que aseguren que en invierno nadie pasa frío, con una empresa pública de energía, de agua... Y garantizar el acceso a la vivienda.

"El PSOE contempla la posibilidad de pactar con Ciudadanos"

Se presenta, esta vez, como cabeza de lista por Málaga. ¿Qué propone para su provincia?

En Málaga falta lo mismo que en muchas provincias. El 52% de los jóvenes malagueños vive con sus padres debido a la precariedad y la subida de precios en la vivienda y eso requiere la intervención del Estado. Sobre infraestructuras, hay que articular el territorio, llegando a los municipios, por ejemplo, con la construcción de una línea de ferrocarril entre el puerto de Málaga al puerto seco de Antequera y, de ahí, llevar mercancías al interior, a Madrid. Tenemos que diversificar nuestra economía y no depender en exceso de sectores precarizados como el turismo o la hostelería.

¿Qué le parece Pablo Montesinos como rival?

El PP atraviesa momentos muy complicados como consecuencia de sus propios actos, así que es valiente y hay que reconocerlo. Y tiene un talante distinto. Ojalá la derecha se pareciera más a Pablo Montesinos que a Pablo Casado. El otro día debatí con él y, al menos, no insulta ni tiene ese tono desquiciado. Pero, dicho esto, se trata de una persona que representa al PP, un partido lleno de corrupción que defiende los recortes en servicios públicos y que ha organizado cloacas para atacar a partidos democráticos.

"Ojalá la derecha se pareciera más a Pablo Montesinos que a Pablo Casado"

¿Les gustaría que Manuela Carmena pidiese el voto para ustedes?

No sé qué va a hacer, pero sería lo coherente, porque muchas de las iniciativas del Ayuntamiento dependen de competencias estatales que el PSOE no va a querer abordar nunca.

Dijo Irene Montero que la próxima secretaria general de Podemos sería mujer. En IU, ¿usted se comprometería con eso también?

Es muy precipitado. Tenemos una asamblea en 2020 y ahí lo decidiremos, con los resultados electorales en la mano. Ahora bien, nosotros vamos a seguir siendo feministas. En cualquier caso. Es algo necesario, en toda la organización.