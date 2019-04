El voto puede distar en función de los grupos de población. El voto de la clase media, el de los pensionistas, el de los millennials, y ahora también el de la llamada Generación Z. Los chicos y chicas que han crecido en el siglo XXI se enfrentan por primera vez a unas elecciones generales, y aunque no todos tienen claro qué opción política elegir, representan un nuevo eje en el discurso de los partidos políticos.

Los nacidos en el 2000 y en el 2001 son nativos digitales. Han madurado al mismo tiempo que las redes evolucionaban y ahora las principales fuerzas políticas tienen en Twitter, Instagram o Facebook herramientas muy relevantes para convencer a quienes más presentes están en ellas. No son ajenos a los problemas y los retos de España: corrupción, problemas económicos, políticas sociales, igualdad.

Algunos también apelan a los proyectos "de cambio", y como no, en sus planteamientos está presente el conflicto independentista. Diez jóvenes atienden a 20minutos antes de las comicios del próximo 28 de abril.

"España necesita posiciones conciliadoras"

José Martínez. Nacido en el 2000. Votará al PSOE.



El 28-A votará al PSOE. "España no necesita la confrontación y el beneficio de unos pocos por los que apuesta la derecha, sino posiciones conciliadoras", dice. En su opinión, los socialistas son quienes mejor las representan . Además, respecto al tema catalán, el cual encuentra "relevante en el panorama político de nuestra actualidad", cree que "no sirve de nada" aplicar otra vez el 155 .

"Con mi voto quiero contribuir al avance de la sociedad"

Lucía Menéndez. Nacida en el 2000. No tiene decidido el voto.

Todavía no sabe qué votará el 28 de abril, pero tiene claro que con su voto quiere contribuir "al avance de la sociedad". Considera que España ha entrado en una época de "retroceso constante". Para ella, a la hora de decidir influirá haber nacido y crecido "en una familia minera". Resume la situación política del país en una palabra: frustrante. "Parece que no hay nadie dispuesto a cambiar las cosas".

"Ahora mismo España es un caos con Pedro Sánchez"

Javier Martín. Nacido en el 2000. Votará a Vox.

En las elecciones generales dará su voto a Vox. Y lo hará porque simpatiza con su líder, Santiago Abascal. "No estoy de acuerdo en todo pero tiene cosas que me gustan, sobre todo que defiende a España, que es lo principal", sentencia. Además, culpa a Pedro Sánchez de que España, en la actualidad "sea un caos". Considera que el presidente "no hace nada" por el país.

"Los partidos no escuchan lo que le pasa a la gente"

Irene Rodríguez. Nacida en el 2000. Duda entre PP y Ciudadanos.

No tiene claro a quién votará. Duda entre PP y Ciudadanos. Elegirá entre estas opciones "por tradición familiar" y porque considera que son dos proyectos "posibles". Afea a la izquierda que plantee medidas "ambiciosas" sin tener "el dinero para financiarlas". Para ella, "los partidos dan más sensación de querer reforzar sus propias opiniones y no querer escuchar lo que está pasando".

"No sabría decir qué partido puede llevar a un cambio"

Alejandro García-Abadillo. Nacido en el 2000. Indeciso.

Tiene claro que va a votar, pero todavía no ha decidido a qué partido. Ha descartado a Ciudadanos. Considera que a las formaciones políticas les falta "mojarse" en las cuestiones principales y no intentar "quedar bien". Considera que en España hay "desigualdad social" y por ello "es necesario un cambio", pero no tiene claro qué formación de las principales puede llevarlo a cabo.

"Es fundamental que todos vayamos a votar el 28-A"

Ángel Nuñez. Nacido en el 2000. Votará a Unidas Podemos.

Votará a Pablo Iglesias porque la coalición, desde su punto de vista, propone medidas "responsables y necesarias". Esa misma responsabilidad se la pide a la izquierda si gobierna después de las elecciones. "Es fundamental, que en un día crucial como el 28-A, toda la población ejerza su derecho a votar", esgrime, y asegura que se debe trabajar "por mejorar el nivel de vida de toda la población".

"Quiero luchar por acabar con las desigualdades"

Elvira Bayo. Nacida en el 2000. No tiene decidido el voto.

Explica que votará a un partido de izquierda porque quiere avances "en políticas sociales". Hace un llamamiento a toda su generación. "No es consciente de la importancia del voto, quieren hablar de democracia y asuntos de estado sin empezar por la base de la pirámide: el voto", dice. Asegura que es necesario que quienes se estrenan en las urnas deben "contribuir a un cambio".

"La situación es mejor que hace unos años"

Fernando Martín. Nacido en el 2001. Votará al PSOE.

Es votante de izquierda y apelará al voto que considera útil el 28 de abril. Votará al PSOE y lamenta los casos de corrupción que salpicaron al PP en el pasado. Asegura que la situación "ha mejorado" con respecto a lo que se venía viviendo anteriormente. Reconoce simpatía también con Unidos Podemos, incluso ha valorado darles su voto, pero ve con más opciones a los socialistas.

"No quiero votar una opción que sea radical"

María Sanz. Nacida en el 2000. Votará a Ciudadanos.

Depositará su confianza en Ciudadanos. Considera que el partido que preside Albert Rivera plantea muchas ideas que "son positivas" y no es una formación política "radical". A pesar de esta postura tan centrista, califica la situación actual como "mala" porque hay "mucha competencia entre partidos y existe mucha división". Apela a los acuerdos y espera que esta coyuntura "mejore en el futuro".

"Hay pactos entre partidos que no deberían darse"

Luis Pérez. Nacido en el 2000. Votará a Vox.

"Creo que en España se han prometido muchos cambios y no se ha cumplido nada", explica, y por eso elegirá al partido de Abascal el 28-A. "He leído las ideas de todos y creo que es el único que propone un cambio". Rechaza, asimismo, algunos pactos entre formaciones. Según él, en España ha habido acuerdos "que no deberían darse". No cree, por otro lado, que se tenga que votar "por una sola propuesta".