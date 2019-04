La organización del Festival de Paellas, anunciado en la zona de La Punta de València, ha decidido abrir sus puertas al asegurar que cumple "los requisitos legales necesarios" para el evento, al que prevé la asistencia de unas 25.000 personas, "y tras haber presentado una declaración responsable con un certificado OCA (Organismo de Certificación Administrativa)", ente habilitado por la administración para la inspección y la emisión de certificación de los establecimientos públicos, actividades o recreativas y espectáculos públicos.

Por su parte, el Ayuntamiento de València aseguraba este jueves que no autorizaba el festival al "no contar con los requisitos establecidos" y responsabilizaba a la empresa privada que lo organiza de las entradas que ya se han vendido. La propuesta de la empresa organizadora, que presentó todos los trámites el pasado 8 de abril, resultaba "incompatible con la seguridad del tráfico ferroviario, con la huerta protegida y no dispone de estudio de contaminación acústica".

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado de guardia de València recibió la citada denuncia el pasado martes por el asunto de la celebración del Festival de Paellas y dictó una providencia en la que dictaminaba que no procedía acordar la medida cautelar solicitada, consistente en la paralización del evento.

Esa denuncia se repartió posteriormente al Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad. El titular de este último órgano, en una resolución ya notificada al denunciante, ha archivado las diligencias porque los hechos referidos en la denuncia no revisten trascendencia penal y deben ser sustanciados por tanto en vía administrativa y, en su caso, en la jurisdicción contencioso-administrativa.