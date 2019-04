La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado la petición de JxCat para que su cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Jordi Sánchez, actualmente en prisión preventiva, participe en un debate electoral en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid).

La Junta también ha denegado la posibilidad de ir a debates electorales en medios públicos al candidato de ERC, Oriol Junqueras, también en prisión, pero no a todos los que planteó. Esquerra pidió a la Junta Electoral que Junqueras pudiera ser excarcelado para acudir a debates programados los días 15, 18, 19, 24 y 25 en medios públicos estatales y catalanes.

Las dos primeras fechas las rechaza el órgano electoral por la "premura de tiempo" con la que se formula la solicitud, en tanto que las tres restantes las deja condicionadas a lo que diga Instituciones Penitenciarias en un informe que debe enviar a la JEC el lunes que viene antes de las 14.00 horas. Sobre la excarcelación de Junqueras, la Junta recuerda que no es decisión de su competencia; ésta corresponde al Tribunal Supremo.

Son las respuestas que de la Junta Electoral a las solicitudes de la formación política de Sànchez, a la que representará en las elecciones generales del 28 de abril, y de Esquerra, de la que Junqueras será candidato al Congreso.

"Falta de concreción"

JxCat había pedido que se organizara un debate en la prisión madrileña en la que Sànchez se encuentra preso en estos momentos debido al juicio contra "el procés" que se celebra en el Tribunal Supremo. La Junta Electoral se pronunció sobre ello la semana pasada, pero para delegar en el propio Supremo esta cuestión. En una providencia reciente, el Tribunal declaraba que decidir sobre el debate en la cárcel no figura entre sus competencias, por lo que devolvió la resolución a la JEC.

Por esta razón, la Junta ha optado por denegar la solicitud y argumentar que la propuesta de debate adolece de "falta de concreción", ya que no se "detallan sus características" y "ni siquiera se hace constar la aceptación de otros candidatos que pudiesen participar en él".

Por otra parte, la JEC ha delegado en las juntas provinciales de Barcelona, Girona y Tarragona las respectivas decisiones a un nuevo planteamiento formulado por ERC para que en centros penitenciarios de estos tres territorios se celebren actos electorales. Previamente, Instituciones Penitenciarias habrá de redactar informes al respecto. El planteamiento de la Junta Electoral Central es el mismo que adoptó la semana pasada cuando respondió a la petición de ERC de celebrar mítines en los centros en los que están presos los líderes catalanes a juicio por el "procés".

Descarta a Vox del debate a cuatro de TVE

La Junta, por otro lado, ha descartado a Vox de la participación del debate a cuatro que TVE quiere emitir el próximo día 22 porque no es "grupo político significativo" a escala nacional.

De este modo resuelve la Junta Electoral el recurso que había presentado la formación de Santiago Abascal contra la decisión de RTVE de organizar en la fecha mencionada un debate entre los cuatro principales candidatos del PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, por ser estos los cuatro partidos con mayor representación parlamentaria de la pasada legislatura y con más altos porcentajes de votos en el territorio nacional.

Vox apeló a una instrucción de la Junta Electoral de 2015 en la que abría la puerta a la participación en tales debates de "grupos políticos significativos". Pero la JEC, en su acuerdo de este jueves, establece que la formación de Abascal no atesora dicha condición porque no solamente no alcanza el requisito de un número de votos igual o superior al 5 por ciento en recientes procesos electorales, sino que además no lo logra en el territorio al que llega TVE, es decir, a todo el país.

No puede excusarse tampoco en que en los últimos comicios andaluces llegara al 11 por ciento de los sufragios, puesto que en ese caso únicamente podría participar en un debate de la televisión pública autonómica. Con todo, falta ver cómo se concretarán el formato y las características de ese debate previsto para el día 22 en TVE una vez que el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha elegido acudir al de una cadena privada un día más tarde, al que sí se ha invitado a Vox.