La concejala de Desarrollo Económico Sostenible y portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha afeado que la concejala de Recursos Culturales, Bienestar Animal y Patrimonio Histórico y Artístico y presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello (Compromís), haya intentado "impedir" una reunión entre la socialista y el Comité de Empresa del centro cultural y lo ha calificado de "actitud poco democrática".

Así se ha pronunciado este jueves Gómez, después de que, según fuentes del entorno de la socialista, este martes el director del Palau, Vicente Ros, mandara un correo a los trabajadores "prohibiéndoles" que se reunieran con Gómez; mientras que este miércoles Tello "fue personalmente a prohibirlo" y hoy Ros "quería estar en la reunión" que han mantenido con el Comité pero los socialistas se han negado.

En este sentido, Gómez ha señalado que el Palau es de toda la ciudadanía, y no "de ningún concejal concreto", por lo que "el acceso a sus investigaciones no pueden nunca ser impedidas". "Conviene que no haya ningún partido, menos uno progresista, que mantenga estas actitudes que yo califico de poco democráticas y que pertenecen más bien a tiempos pasados; ni siquiera con el PP se atrevieron a tal tipo de prohibiciones", ha criticado.

La edil socialista ha resaltado que es algo que "no tiene precedente", ya que ha apuntado que "ni siquiera en la época del PP encontramos que una concejal impide que se celebre una reunión de un Comité de Empresa con la portavoz de un grupo político que forma parte del Ayuntamiento".

"Con este tipo de actitud, ningún progresista ni ningún valenciano se puede sentir representado. Hago un alegato a la libertad sindical, que nos dejen trabajar a los grupos municipales, que entra dentro de la normalidad democrática. Voy a seguir haciendo mi trabajo y no me voy a amilanar a una prohibición tonta, que no tiene ningún tipo de sentido ni cabida en estos nuevos tiempos", ha aseverado Gómez.

Asimismo, ha negado que exista algún interés electoralista, ya que ha apuntado, durante estos cuatro años de legislatura, han mantenido reuniones con otros comités de otras empresas municipales. "Creo que es conveniente que no trabajemos los concejales como departamentos estancos, sino que conozcamos la realidad de otras áreas y lo hagamos con toda la normalidad democrática", ha añadido.

"Nuestra prioridad son las relaciones con los trabajadores del Ayuntamiento y dar esa apertura democrática y en donde no exista ninguna tentación de patrimonializar ningún espacio tan de toda la ciudad como es el Palau de la Música", ha destacado Gómez.

TELLO CREE QUE ES UN COMPORTAMIENTO "BASTANTE RIDÍCULO" DE GÓMEZ

Por su parte, la concejala de Compromís ha considerado en declaraciones a Europa Press que la actitud de Gómez "deja bastante que desear" y cree que su comportamiento es "bastante ridículo", al tiempo que ha añadido que, durante la legislatura, a la socialista "más bien no le ha importado nada nunca el Palau de la Música".

"Actitudes como la de Gómez dejan bastante que desear desde el punto de vista de elegancia política y saber estar, imagino que es fruto de su poca experiencia porque de otra manera no se explican comportamientos como el que ha tenido a lo largo de estos días", ha criticado Tello, que ha asegurado que han intentado hablar con ella y "se ha negado a dar respuesta a esta voluntad de abordar este tema desde la lealtad de gobierno".

En la misma línea, ha señalado que Gómez ha querido "ocultar" esta reunión y ha comentado que lo que le hace "especial gracia, entre comillas, es cuando habla de actitudes poco democráticas de mi persona, cuando es precisamente ella la que ha negado la presencia en esa reunión de trabajadores del Palau".

"Para mí es síntoma de que o realmente está mintiendo y quería hacer esta reunión con intereses electoralistas o realmente algo tiene que ocultar", ha apuntado, a la vez que ha señalado que, ahora que la Junta Electoral "mira todo lo que sucede", considera que actitudes como la del PSOE, encabezado por su portavoz, son "bastante cuestionables".

Tello ha manifestado que Gómez "puede hacer reuniones con quien quiera, pero otra cosa es que se hagan en esta época, en este momento y en instalaciones públicas, que no son suyas y no están para su beneficio, para su puesta en valor".

"También me parece curioso, porque durante todos estos años de legislatura más bien no le ha importado nada nunca el Palau de la Música, ni a ella ni a muchos de los miembros de su partido, que han acudido a los Consejos de Administración del Palau en muy contadas ocasiones. Me parece una falta de experiencia política y una falta de altura", ha aseverado Tello.