Una mujer embarazada ha sido evacuada esta madrugada a Malta desde el barco humanitario 'Alan Kurdi' en el que se encontraba junto a otros 61 migrantes y que espera desde hace ocho días la concesión de un puerto donde atracar. El barco sigue frente a Malta, en el Mediterráneo central, después de que las autoridades italianas les impidiesen acercarse a la isla de Lampedusa.

La mujer, de 23 años, fue trasladada a Malta con una lancha de socorro maltesa al sufrir un ataque epiléptico, pero se impidió que le acompañase su marido, informó la ONG alemana Sea Eye que fletó el barco para el rescate de migrantes en el Mediterráneo central.

El martes, otra mujer de 24 años tuvo que ser evacuadadebido al deterioro de su salud por la larga permanencia en el mar. Ante la escasez de provisiones, la ONG maltesa MOAS tuvo que abastecer de agua, alimentos y ropa a los 50 hombres, 10 mujeres y 2 niños que permanecen en la embarcación desde el pasado miércoles.

Day 8 - 🚨 a woman was evacuated for the second time. Osumah (23) is pregnant and had an epileptic seizure. Her husband stays worried with us on the #AlanKurdi. He was not allowed to accompany her.#saveLives pic.twitter.com/NxVBbYZb01