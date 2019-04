El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha expresado este jueves su "apoyo y solidaridad" al fundador de Wikileaks Julian Assange, después de que haya sido detenido en el interior de la Embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió en junio de 2012.

El presidente ha pedido respeto por la libertad y en especial por la libertad de expresión, y ha destacado que estas libertades "tienen que ser los pilares de la Unión Europea". También ha expresado su gratitud a Assange por "apoyar a los catalanes en el otoño de 2017", en alusión a los mensajes que entonces lanzó el fundador de Wikileaks en apoyo al 1-O y contra las cargas policiales de ese día.

Solidarity and support for Julian Assange. Respect for freedom, and especially freedom of expression, must be the pillars of the European Union. And thank you for supporting the Catalans in the fall of 2017. #FreeJulianAssange @DefendAssange https://t.co/B02rM8mlRg