Dos agentes pertenecientes al grupo de la policía judicial de la Guardia Civil han explicado este miércoles que José Enrique Abuín Gey, el Chicle, muestra un similar "modus operandi" en las causas que tiene abiertas: la muerte de la madrileña Diana Quer, la agresión sexual a su cuñada y el rapto a una joven en Boiro, el caso por el que se le juzga actualmente.

En su declaración en la segunda jornada del juicio por esta tentativa de secuestro, cometida el 25 de diciembre de 2017 y que precipitó la detención de Abuín por la muerte de Diana Quer, los agentes, en calidad de peritos, han resaltado los paralelismos entre todas las causas que involucran al detenido.

No obstante, el presidente del Tribunal ha pedido en varias ocasiones que esta vista oral no se vea interferida "con hechos de otros procesos que no están enjuiciados" todavía y ha reclamado "datos objetivos".

Los peritos han explicado en esta sesión que, tras la denuncia de la joven de Boiro, que puso en conocimiento de los investigadores el audio de WhatsApp donde el encausado amenaza a la joven, uno de los agentes identificó "sin ningún tipo de género de dudas" la voz de Abuín, al que conocía por más causas relacionadas con tráfico de drogas.

Dos investigaciones paralelas

Por este motivo, han señalado, desde la detención del hombre el 29 de diciembre de 2017 se pusieron en marcha "dos investigaciones de forma paralela" para estudiar la desaparición de Diana Quer y el intento de rapto, en tanto que "los delincuentes reincidentes suelen usar un modus operandi que permanece inalterable".

"Respecto a Tania y a Diana, observamos que es exactamente el mismo patrón: una chica que va caminando sola, ensimismada, wasapeando con su teléfono móvil", han relatado.

Asimismo, uno de los agentes se ha referido a la acusación de agresión sexual a su cuñada de hace 12 años y ha manifestado que "parece muy raro que se inventara el modus operandi", que coincide con el de los otros casos.

Por el caso de Boiro, el Chicle está acusado de un delito de detención ilegal o, alternativamente, uno consumado de coacciones, así como de un intento de agresión sexual, robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, un delito de amenazas y otro de lesiones.

La Fiscalía solicita para él una condena de 15 años y diez meses de cárcel y el abono de una indemnización de 15.750 euros.

El juicio de Diana Quer está pendiente de fecha.