Era 25 de diciembre de 2017, Navidad. También era de noche, más o menos las 22.30, y una joven estaba caminando por Boiro, un municipio coruñés (Galicia) de casi 19.000 habitantes enmarcado entre la sierra del Barbanza y el mar. Este miércoles, unos dos años después, oculta tras un biombo para preservar su anonimato, la joven contó entre sollozos en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña, lo que, según ella, ocurrió esa noche que le "cambió la vida".

En un primer momento, José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle (conocido por ser el autor confeso del asesinato de Diana Quer el 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal), le intentó robar el móvil, intimidándola con "un cuchillo", algo a lo que ella se opuso porque pensó que si se quedaba sin el teléfono, no podría llamar a la Policía en caso de que la raptase. "En todo momento lo que sujetaba era el móvil, porque era la única forma de salvarme". Después –siempre según la versión de ella–, el Chicle intentó meterla en el maletero y ella comenzó a pedir "auxilio". El hombre no lo pudo cerrar porque la chica puso sus piernas para impedirlo.

Esta versión la respaldaron también en el juzgado los testigos que socorrieron a la chica. Explicaron que, después de escuchar los gritos y averiguar de dónde procedían, vieron que los dos forcejeaban "a centímetros" de un coche gris, a la par que el hombre intentaba "meterla en el maletero". Cuando se acercaron, él la soltó y ella pudo huir.

El Chicle lo niega

Antes de que la presunta víctima declarase, el Chicle negó en la sede judicial que intentase raptarla y aseguró que únicamente aspiraba a robarle el teléfono porque "necesitaba el dinero". Preguntado sobre a qué distancia se encontraba su coche en aquel momento, el acusado contradijo a los testigos, respondiendo que su Alfa Romeo "estaba como a cinco metros".

La principal prueba aportada en el juicio la conforman unos audios de WhatsApp grabados por la víctima durante el altercado, que envió "sin querer" a un conocido. En ellos se aprecia cómo un hombre –supuestamente el Chicle– amenaza a la joven: "Si sigues gritando, te corto". Acto seguido se escucha cómo le ordena que se meta en el coche. Un miembro de la Policía Judicial que por aquella fecha investigaba la desaparición de Diana Quer, explicó durante la primera sesión del juicio que, cuando le tocó analizar el audio, identificó la voz de Enrique Abuín, lo que le permitió establecer una conexión entre ambos casos.

La Fiscalía pide una condena de 15 años y diez meses de cárcel para el Chicle, además de una indemnización de 15.750 euros. Le acusan de un delito de detención ilegal o de uno consumado de coacciones, así como de un intento de agresión sexual, robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, un delito de amenazas y otro de lesiones.

"Depredador"

El Chicle es un "depedador", dijo Juan Carlos Quer (el padre de Diana Quer), que acompañó a la madre de la joven al juicio. Ella, por su parte, aseguró que la intención de Abuín con su hija era quitarle el móvil para "llevarla al mismo sitio donde estaba Diana".