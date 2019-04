El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que "un votante de Vox no tiene ninguna razón para no confiar en el Partido Popular" en las elecciones generales del 28 de abril, máxime cuando, según ha subrayado, el partido de Santiago Abascal no ha gestionado "nada en su vida" y tiene "unas ideas bastante radicales".

Así se ha pronunciado en su intervención en el Foro ABC, al que ha asistido acompañado por la cúpula del PP y los candidatos al Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad, José Luis Martínez Almeida e Isabel Ayiso, al ser preguntado sobre lo que tiene que ofrecer a los antiguos votantes del PP que ahora quieren apoyar a Vox en las generales del 28 de abril.

Casado ha recriminado a ese partido que hable de "cobardía" -en alusión a la repetida expresión en sus mítines de 'derechita cobarde' para referirse al PP- cuando el PP es un partido de "héroes con veinte víctimas del terrorismo".

"Optimizar" el voto

Casado ha afirmado que "no ha habido una revolución fiscal más audaz" que la que presenta su partido. Además, ha subrayado que su partido "paró" en su día el Plan Ibarretxe y ha hecho lo mismo con el "plan Puigdemont" llevando a la Justicia "a los que dieron un golpe de Estado".

"Entonces Vox, ¿qué puede ofrecer? Bueno puede ofrecer quizá no haber gestionado nada en su vida, ni una concejalía de pueblo, y probablemente tener unas idea bastante radicales que no conducirían a nada bueno, como sugerir que vayan armados en vez de confiar en las excelentes Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado", ha manifestado. De la misma manera, ha criticado que Vox plantee ante las elecciones bajar algunos impuestos y, sin embargo, "proponer un tipo único del 22%, que subiría a las rentas bajas en el 8%".

Por todo ello, y tras recordar que el PP fue "capaz" de llegar a un acuerdo en Andalucía con Cs y Vox, ha dicho que si "optimizan" el voto en el PP los votantes de ese partido verán "reflejados sus demandas" mientras que si dispersan ese voto, al final Pedro Sánchez se mantendrá en el Palacio de la Moncloa.

Pide un cara a cara con Sánchez

Además, Casado ha defendido de nuevo un cara a cara con Pedro Sánchez en campaña electoral y ha resaltado que su partido lleva semanas pidiendolo o al menos un debate a cuatro o a cinco. "Creo que el problema es que él solo quiere hablar de Franco y de lo que a él le interesa para que no le pregunten ni por Otegi, ni por Torra, ni por el paro, ni por la deuda, ni por el déficit, ni por Venezuela", ha exclamado.

En este sentido, el líder del PP ha señalado que el PSOE lo que está haciendo en campaña es "una gran operación de propaganda financiada por todos los españoles, con los decretos electorales, con el CIS, con la televisión pública y la Diputación Permanente del Congreso al servicio del Gobierno".

Casado ha dicho que "lo lógico" sería debatir con el primer partido de la oposición pero "a lo mejor le incomoda" que en ese debate, dado que el PP saca 50 escaños a los socialistas, "abriría y cerraría el PP" y se le recordaría que "está gobernando después de haber echado un gobierno legitimo con la alianza de los partidos que quieren romper España".