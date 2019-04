La 'lista viernes' es una lista con todas las medidas de seguridad posibles en la que el usuario se apunta para decir "no" al spam electoral por medios electrónicos; es decir, para que exprese que no quiere propaganda electoral por email, sms, whatsapp, etc. Es una especie de 'Lista Robinson' para poder pedir en un solo sitio y de forma fácil que los partidos no puedan usar sus datos para el spam de las elecciones generales de este 2019.

Tal y como apunta en su página web, la 'lista viernes' se ha creado porque los partidos políticos han aprobado una norma para que puedan enviar propaganda electoral sin consentimiento y con un mensaje personalizado. Los creadores de la página, la Fundación para la Defensa de la Privacidad y los Derechos Digitales, han colaborado en la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma que el Tribunal Constitucional ya ha admitido a trámite.

¿Cómo funciona?

Se permitirá a los partidos políticos la consulta de la 'lista viernes' (sin darles acceso a los datos de los usuarios, ya que será un proceso encriptado con máximas medidas de seguridad) para que sepan que no deben enviar propaganda a los emails y números de teléfono que esté en dicha lista. Si los partidos políticos no tienen el número del usuario o el email, jamás los obtendrán de la lista. Ningún partido político tendrá acceso al resto de datos necesarios para que alguien se inscriba en ella.

La entidad explica que hay que conseguir dos objetivos porque si no, no funcionará:

- Ser muchos inscritos para crear presión social para que los partidos se comprometan a eliminar tu email y teléfono.

- Conseguir la financiación para mantener el servicio. Si cada persona que se inscribe donase 1 euros, esto saldría adelante.