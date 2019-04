El objetivo de esta medida es, según la entidad colegial, "cumplir con la obligación de velar por el correcto desarrollo de la profesión". En este caso, se trata de un podólogo valenciano al que se ha interpuesto una sanción leve, una amonestación escrita, por pasar consulta de Podología en una ortopedia, ya que esto está prohibido por ley.

"Desde que formamos la nueva junta directiva del ICOPCV hace un año, uno de nuestros principales objetivos han sido luchar contra el intrusismo así como velar por la dignificación de la profesión y que se desarrolle según lo estipulado. Por esto, de acuerdo a nuestros estatutos, sancionaremos aquellos casos en los que la Podología no se ejerza de forma legal", ha afirmado Maite García, presidenta del ICOPCV.

"Llevamos mucho tiempo trabajando en este asunto y hemos decidido poner en marcha la primera acción porque todos nuestros colegiados deben ser conscientes de que para ejercer en un centro, este debe disponer del pertinente registro sanitario. Es la única forma de garantizar a los pacientes que se respetan los requerimientos que este comporta y que se les ofrece una atención en las condiciones adecuadas", ha manifestado.

Junto a esto, la presidenta del ICOPCV ha insistido en que este tipo de iniciativa es principalmente un "compromiso con los colegiados y la profesión". "Además de un tema legal, por supuesto, evitar que se ejerza la Podología en lugares donde no está permitido, como farmacias u ortopedias, es un tema de respeto a los compañeros de profesión", ha dicho.

García ha especificado que, para montar una clínica, "hay que pasar un proceso riguroso y obtener el pertinente registro sanitario"." Este proceso cada vez es más exigente y costoso económicamente, sólo las tasas de la conselleria costaban 50 euros en 2011 y ahora están en torno a los 350", ha explicado.

De esta forma, el ICOPCV pondrá en marcha su proceso sancionador siempre que sea necesario para cumplir los estatutos y aplicar las sanciones pertinentes para proteger el desarrollo de la profesión y la mejora de la Podología en las tres provincias.

En esta línea, se ha destacado que se ha comenzado la apertura de expedientes disciplinarios a aquellos colegiados que no cumplan con la normativa vigente, como puede ser pasar consulta establecimientos no autorizados como farmacias u ortopedias, o que no dispongan de registro sanitario, requisito indispensable para poder ejercer la profesión. Por ello, subraya que todos aquellos que lo estén realizando "deberán cumplir con el cese de la actividad".