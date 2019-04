El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha afirmado este miércoles que de los resultados de la macroencuentra preelectoral que este martes daba la victoria de las próximas elecciones del 28-A al PSOE le llama la atención "que el PP haya caído tanto".

En este sentido, Tezanos, considera también que Vox "puede sacar más de lo que dice por el voto oculto", lo cual sería "un vuelco" a los resultados del CIS y que los ciudadanos dieran "la mayoría" a los tres partidos de la derecha. "Como pasó en Andalucía para la sorpresa de todos", ha añadido durante una entrevista en el programa 'Hoy por hoy' de Cadena Ser.

Sobre el partido de Santiago Abascal, Tezanos ha abundado que "todo el voto oculto no es de Vox". Sobre ellos, el presidente del CIS ha dicho que algunos "los identifican como el voto tardofranquista" y también ha señalado que "mucha gente que no ha votado nunca porque no cree en la democracia" puede que ahora vote al partido de extrema derecha.

Teniendo en cuenta que la encuestra terminó de realizarse el 18 de marzo, Tezanos ha dicho que "ahora estamos ante una impredicibilidad mayor" y ha anotado que "tanto en la derecha como en la izquierda hay una alta movilización, sobre todo en el PSOE y en Vox".

Preguntado sobre el 41% de indecisos (de los que dicen que sí van a votar, que son el 86%), Tezanos apunta que "en realidad, (el porcentaje de indecisos) es del 36% en este momento" y que puede atender a que los encuestados digan la verdad o que no quieran contarle al encuestador a qué partido van a votar.

En cualquier caso, el nivel de indecisión atiende, en opinión de Tezanos, a "la volatibilidad de la opinión publica" y a que estamos ante "una encrucijada de caminos". "En un momento político crucial, es una reflexión muy gorda. Estamos ante unas elecciones de gran transcendencia", ha dicho.

Preguntado por la amplitud de las horquillas, Tezanos ha respondido que "pueden ser mayores" y que son así "porque hay incertidumbre del voto y porque el sistema de partidos es distinto a como era antes, con cuatro partidos con similar proporción de votos. Hasta el último momento no sabremos si un escaño va a un partido u otro porque dependerá de los votos del 28-A", ha explicado.

Tezanos ha defendido los resultados de sus estudios, que han sido "obtenidos científicamente y con sistema rigurosos, con 104 variables documentadas". Tezanos ha considerado "absurdo" e "infantil" hablar de la metodología.

La entrevista tiene lugar un día después de la publicación de la macroencuesta del CIS que da una amplia victoria al PSOE (30,2%), que doblaría en escaños al PP (17,2%). La encuesta de Tezanos reflejaba también a Ciudadanos con un 13,6% de los votos, a Unidas Podemos con un 12,9% y auguraba una fuerte irrupción de Vox con un 11,9% de los votos.