El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, han tenido un fuerte enfrentamiento este martes en una conexión en directo a cuenta del director de OKDiario Eduardo Inda y las cloacas del Estado. "Te lo voy a decir a la cara Antonio, porque no es nada oculto. Tú eres uno de los mayores protectores de Inda", le ha reprochado Iglesias.

Durante el programa de La Sexta, Ferreras realizó una conexión en directo con el candidato de Unidas Podemos desde Zaragoza, donde se encuentra en un acto de precampaña, para valorar el último barómetro del CIS, pero también hablaron sobre las cloacas del Estado. Iglesias empezó haciendo las siguientes preguntas: "Hay mucha gente Antonio, y a mí me gusta decir las cosas a la cara, que se pregunta ¿quién protege a Eduardo Inda? ¿quién abre los espacios mediáticos a alguien que parece que forma parte de las cloacas del Estado?".

A lo que Ferreras le pregunta que quién cree que le protege. "Te lo voy a decir a la cara Antonio, porque no es nada oculto. Tú eres uno de los mayores protectores de Eduardo Inda y te lo digo con mucho dolor. Pero me parece terrible que se le haya dado espacio que se le ha dado, espacio del que carecen los periodistas honrados de este país". El líder de Podemos incidió en que el "periodismo está para controlar al poder no para servir al poder

La conversación se enzarzó en este momento del programa y Ferreras le contestó que quién protege a Inda en esa "casa son dos factores". "Es un periodista que ha desvelado casos de corrupción como el caso Bárcenas, el caso Urdagarin, las cuentas en el extranjero de Granados, el caso Elisa Pinto, el ático de González, el caso Corinna, la operación Kitchen y otra cosa más, la presunción de inocencia. Usted hace afirmaciones y todavía no están contrastadas", le ha recriminado Ferreras a Iglesias.

"Últimamente más que entrevistas tengo debates", ha interrumpido Iglesias a Ferreras cuando intentaba replicar. "Me permite que termine", le pidió el periodista de La Sexta.