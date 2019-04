El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha prometido deducciones fiscales de 1.200 euros y 2.400 euros anuales para las familias numerosas y también monoparentales con un hijo, y ha explicado que la medida tendrá un coste de entre 4.500 y 5.000 millones de euros.

Durante un debate con el equipo económico de Ciudadanos (Cs), Rivera ha desvelado este martes algunas de las propuestas de su programa fiscal, como bajar un punto el tipo marginal máximo en el IRPF para que sea del 44% en vez del 45% actual y que en el caso de algunas autonomías supera el 50%.

También ha propuesto incentivos fiscales a la innovación y a las empresas tecnológicas startup (emergentes). En el primer caso, Rivera ha señalado que un gobierno de Ciudadanos "recuperará" el 2% del producto interior bruto (PIB) para invertirlo anualmente en políticas de I+D+i, mientras que para incentivar el empleo en las startup ha propuesto que las de nueva creación o con un umbral de ingresos determinado "no paguen impuestos en dos años", aunque no ha especificado si se trata del Impuesto de Sociedades.

Suprimir el impuesto de sucesiones en toda España en los primeros cien días y bajar el 60% el impuesto sobre la rente de las personas físicas (IRPF) en municipios rurales son otras medidas fiscales del programa económico de Ciudadanos.

Rivera ha centrado su intervención en la importancia de ayudar a "todo tipo de familias" frente a los "prejuicios" que tienen algunas formaciones políticas, y ha señalado que también las familias monoparentales con un hijo recibirán una deducción fiscal de 1.200 euros anuales.

Las familias monoparentales con dos hijos serán consideradas familias numerosas de carácter especial, al igual que las que tengan tres hijos y recibirían una deducción fiscal de 2.400 euros anuales. En el caso de las familias con más de 3 hijos tendrán una deducción de 2.400 euros más 600 euros por cada hijo anual. En total, Rivera ha señalado que se verán afectadas por estas ayudas casi 6 millones de familias.

"Quiero que sea el Gobierno de todos los modelos de familias. Además de que vengan turistas, quiero que sea el mejor país para formar una familia, para emprender e invertir", ha dicho Rivera, al tiempo que ha afirmado que "en un mundo global el que tiene éxito es el que piensa en el siguiente paso".

Impuesto de Sociedades

El programa económico de Ciudadanos no contempla bajar el Impuesto de Sociedades y, en todo caso, avanza que el objetivo es eliminar determinadas deducciones fiscales para evitar bajadas en la recaudación. "Tapar agujeros pero nunca subiendo tipos máximos", ha señalado posteriormente el portavoz económico en el Congreso, Toni Roldán, a los medios de comunicación al referirse al Impuesto de Sociedades.

Rivera ha hecho estos anuncios acompañado del responsable de Economía del partido y candidato de la formación al Parlamento Europeo, Luis Garicano, del número dos por Madrid, Marcos de Quinto, de la candidata de Cs al Congreso por Valencia, María Muñoz, y del también secretario de Programas, Toni Roldán.

"Y no son fichajes, venían con la carta de libertad y están aquí porque quieren, perdiendo dinero para poder ayudar a su país y bajar a la arena", ha incidido Rivera, que ha propuesto un gobierno donde no haya políticos profesionales, sino "los mejores profesionales" en el ámbito del empleo, la educación o para proponer reformas. Rivera ha puntualizado que "reformar el Gobierno de España es nuestra primera reforma", y ha vuelto a insistir en que lo primero que hará será recuperar el Pacto Educativo para que "perdure y no sea un pacto naranja sino rojigualda".

Garicano, por su parte, también ha destacado que sólo una reforma en al Educación, con una formación durante toda la vida, cambiaría España, y ha propuesto las denominadas cuentas individuales para que cada trabajador acumule 500 euros cada año y lo pueda invertir en formación.