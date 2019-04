La campaña se enmarca en el Programa Contexto de intervención psicosocial de la UV que previene la violencia de género a través del trabajo con hombres, y cuenta con el apoyo y la colaboración la Asociación PSIMA y la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La iniciativa ha sido presentada este martes por la catedrática de Psicología Social de la UV y directora del Programa Contexto, Marisol Lila; la presidenta de la Asociación PSIMA y especialista en intervención con hombre que ejercen violencia, Elena Terreros, y los ilustradores de la campaña, Luis Demano y Diego Mir.

La acción está dirigida a los varones para promover el establecimiento de relaciones de amor libres de violencia, y es pionera por interpelar y llamar a la acción a los hombres que ejercen violencia en sus relaciones de pareja, ante lo que Contexto les ofrece una salida.

Terreros ha detallado que el proyecto de Contexto está muy estructurado, con un tratamiento de intervención psicosocial en el que trabajan con un plan motivacional individualizado, en el que los agresores se marcan sus propios objetivos de cambio. Además, cuentan con una intervención de carácter grupal, con una duración de alrededor de nueve meses y un seguimiento que dura alrededor de dos años.

En este sentido, ha destacado que el trabajo en grupo es el que tiene "mayor efectividad" y ha explicado que en él trabajan la ira, los celos, la gestión emocional, cuestiones de género y la asunción de responsabilidad del acto de violencia, ya que "en la mayoría de casos suelen minimizar o culpabilizar a la víctima".

La imagen de la campaña es un binomio con una parte de un corazón y el lado "más negativo" de una relación de pareja con violencia física y verbal. A través de unas casillas que imitan la burocracia, los hombres deben elegir 'te (qu)iero' o 'te (h)iero', por lo que les obliga a posicionarse "entre el amor y algo que no lo es", ha detallado Mir.

Asimismo, Demano ha resaltado la "agresividad visual" de los carteles, que visibilizan la violencia a través de gotas de sangre y objetos que dañan, como una cadena, un anzuelo o un cinturón, aunque ha apuntado que "sin criminalizar en exceso", pues podría provocar "rechazo" al interpelado y la campaña no funcionaría.

SIETE CARTELES DISTINTOS

La iniciativa cuenta con siete carteles distintos, con distintas imágenes y frases como 'Cuando me dice "no" quiere decir "no"', 'Ella no es mía, es mi compañera', 'Dejaré de controlarla y aprenderé a controlarme', 'Su opinión es tan válida como la mía' o 'Sospecho que un conocido maltrata a su pareja'.

De esta forma, la gráfica pretende motivar para dar el primer paso hacia la transformación, un camino que comienza con una toma de decisión y continúa con un proceso de desaprendizaje de conductas y clichés asimilados acerca de las relaciones de pareja.

En este contexto, Lila ha señalado que la campaña se testó con los grupos de hombres que participaban en la intervención y ha apuntado que les costó entender "que quiere decir y qué letra elegir", pero ha puntualizado que eso "hace que tomen más conciencia; la campaña llega más porque hay una reflexión para entenderlo".

Asimismo, ha lamentado que otras iniciativas se centren en la víctima y la culpabilicen. "Cuando ves a alguien que sufre, te convences de que no te va a pasar, existe la sensación de que algo habrá hecho", ha criticado.

DUPLICAR LOS PARTICIPANTES VOLUNTARIOS

Por otro lado, Lila ha resaltado que cree que la iniciativa podría tener impacto a nivel nacional y ha destacado su poder de concienciación social, más allá de que aumente el número de participantes en el programa.

Sin embargo, Terreros ha detallado que del año pasado a este ha incrementado un 15 por ciento la entrada de hombres que llegan de manera voluntaria a través de jornadas de sensibilización, por lo que esperan que con esta iniciativa "por lo menos lo duplique".

La presidenta de PSIMA ha comentado que, actualmente, el proyecto tiene 120 hombres en intervención activa y 160 en etapa de seguimiento de la intervención; además de un grupo de refuerzo para quien quiere seguir trabajando, al que los hombres acuden voluntariamente. "La mayoría, el 80%, están condenados por violencia de género y están obligados a asistir", ha apuntado; mientras que el 20% acuden voluntariamente, una cifra que esperan equilibrar con esta iniciativa.

AUMENTAR LA SEGURIDAD DE LAS VÍCTIMAS

Contexto es un programa que, con 13 años de experiencia, ha atendido a más de 900 hombres para aumentar la seguridad de las mujeres víctimas evitando nuevos episodios de violencia, prevenir la conducta violenta sobre futuras mujeres, evitar la victimización de las y los menores e impedir la trasmisión intergeneracional de las conductas abusivas.

El programa se basa en la idea de que la violencia contra la mujer es un problema eminentemente social que se mantiene, en buena medida, por la tolerancia del entorno de las personas implicadas, por lo que este tipo de campañas son necesarias. Así, ayuda a aprender a interactuar con la pareja de manera respetuosa y positiva.

El acto de presentación de la campaña al público tendrá lugar este martes a las 18.00 en la Capella de la Sapiència del Centre Cultural La Nau.