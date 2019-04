El Intermedio ha publicado este lunes unos vídeos en exclusiva de Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple en fase terminal, en los que se ve cómo fue el momento posterior a que le ayudara a tomarse el medicamento, entre ellos la llamada al 061.

"María José ya estaba muy harta de su situación porque estaba sufriendo mucho y ha decidido suicidarse. Ha sido esta mañana y la he ayudado yo porque ella no podía con sus manos y yo le he prestado mis manos", decía Ángel Hernández en una llamada al 061 (Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias).

"¿A qué se refiere?", le contesta una mujer al otro lado del teléfono. "A que le he dado el producto porque ella no podía tomarlo", responde Ángel. "Lo tengo que registrar y comunicar a auditoria judicial. Le acompaño en el sentimiento, solo que eso... Tengo que informar", dice aparentemente afectada la mujer que atiende la llamada del marido de María José Carrasco. "Cumpla con su obligación", sentencia Ángel.

"Ella me lo pidió y lo he tenido que hacer por ella, claro. Ahora es cuando me está saliendo todo. Hemos estado muy tranquilos. Es muy doloroso por dos razones: por la pérdida y porque lo he tenido que hacer yo. Es terrible...", declara Ángel Hernández ante las cámaras justo después de la llamada mientras espera que lleguen los servicios de emergencia y la policía.

"No se debería permitir que una persona llegara a esto. Ha esperado muchísimo tiempo. Una mujer muy valiente, muy valiente...", continúa. "Espero que sirva esto para algo, por lo menos para que en el Parlamento aprueben de una vez el proyecto de ley orgánica de la eutanasia. La tienen que aprobar, no puede ser esto. No hubiera sufrido tanto mi mujer si hubiera existido", añade.

"Dicen que cuando fallece una persona querida te quedas como que no te lo crees y luego te llega todo de golpe", finaliza Ángel Hernández.