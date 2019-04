La marca de productos congelados La Sirena ha anunciado la retirada de cuatro variedades de helados "por un error en el etiquetado" tras la alerta emitida por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan).



La Agencia avisó sobre la presencia de leche o de proteína de clara de huevo no declarados en los envases, fabricados por Jaime Casañé S.A. y comercializados bajo la marca de La Sirena; los alérgenos fueron descubiertos en un control de calidad rutinario de la empresa.



"La Sirena ha procedido a la retirada inmediata de estas cuatro referencias en todos sus puntos de distribución a nivel nacional y, en coordinación con las autoridades sanitarias, ha puesto en marcha los protocolos de actuación y comunicación establecidos", dice el comunicado, que indica los lotes concretos que están afectados.



El error afecta a las siguientes variedades: copa de sorbete de limón, copa de vainilla/chocolate, tarrina pannacota frambuesa Premium, sorbete de horchata. La empresa explica que "el producto es totalmente seguro para aquellas personas que no tienen alergia o intolerancia asociada al consumo del alérgeno que no consta declarado".



La Sirena se compromete a devolver el dinero a todos los clientes que presenten en sus tiendas envases de los lotes afectados, "incluso sin presentar ticket de compra".