El también secretario general de los socialistas valencianos se ha pronunciado en estos términos durante la última jornada de la Convención Programática 'Seguir Sumant Futur' del PSPV en València, después de que este domingo agentes de la Guardia Civil hayan hallado en Ulldecona (Tarragona) el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida que buscaban en esta localidad y en Vinaròs (Castellón). La pareja sentimental de la víctima ha confesado el crimen, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

Al respecto, el 'president' ha lamentado que "otra mujer ha sido asesinada" y que la igualdad es "la gran prioridad", como también es el "gran problema" el "acabar con la violencia de género".

"Nos sentimos indignados pero también fracasados. Yo, sinceramente, cada vez que muere una mujer me siento absolutamente concernido en ese fracaso. El terrorismo machista ha matado ya a más personas que el terrorismo de ETA y no podemos mirar hacia el otro lado pensando lo bien que hacemos todo. No, no estamos haciendo todo, tenemos que hacer más", ha remarcado.

Puig ha abogado por "implementar todo tipo de sinergias" de forma que " ninguna mujer, cuando sea atacada o violentada, se sienta sola". "La sociedad no puede permitírselo", ha recalcado, para insistir en que la igualdad es "la gran cuestión".

Además, ha explicado que los socialistas valencianos han firmado un acuerdo con medidas propuestas por colectivos feministas que incorporarán "al cien por cien" en su programa

electoral.

Asimismo, ha mostrado la intención de la formación de "abrir permanentemente un espacio de cooperacion de todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales", "porque, efectivamente, no es solo la violencia de género, es la igualdad", ha agreado. "Mientras no haya una igualdad efectiva entre mujeres y hombres, esta sociedad tendrá un problema", ha concluido.