Cientos de pasajeros podrían verse afectados en Semana Santa si van a viajar en avión debido a las distintas huelgas y paros convocados entre el 15 y 24 de abril en los aeropuertos españoles.

Pilotos, servicios de asistencia en tierra (handling) y personal de seguridad son los tres colectivos de trabajadores que pretenden seguir adelante con sus reivindicaciones en una de épocas más importantes para el turismo en España.

Pilotos

Por un lado, el sindicato de pilotos Sepla ha convocado paros de 24 horas en Air Nostrum para los próximos días 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de abril, en plenas vacaciones de Semana Santa.

El sindicato estima que Air Nostrum prevé operar durante los días de huelga una media de 200 vuelos diarios, si bien las cancelaciones finales quedan a expensas de los servicios mínimos que decrete Fomento. En la última huelga de pilotos de esta aerolínea, que se desarrolló en tres jornadas, los días 23, 26 y 30 de noviembre de 2018, se cancelaron en total cerca de 150 vuelos.

Según ha justificado la delegación sindical de pilotos, esta huelga se debe al incremento en el desvío de la producción de Air Nostrum a otras aerolíneas de los mismos propietarios, incumpliendo así lo pactado anteriormente. Para Sepla, este desvío pone en riesgo el futuro de la empresa y las condiciones de trabajo de sus pilotos.

"Nos quitan la herramienta de trabajo y nos quedamos sin acceder a más horas de vuelo y ascensos de segundos pilotos a comandantes", denunciaba este viernes el delegado sindical del Sepla-Air Nostrum, Enrique Fajardo, quien ha cifrado la actual plantilla de pilotos en 378 personas.

Además, Fajardo ha apuntado que la dirección de la franquicia de Iberia para vuelos regionales "ha empezado a empequeñecer la compañía afectando a los pilotos" y ha matizado que "después lo hará con el resto" de los colectivos de tierra.

Huelga en el 'handling'

La convocatoria de huelga entre los pilotos de Air Nostrum se suma a la convocada por UGT y USO entre los trabajadores de handling en los aeropuertos españoles para el 20 de abril. Esta actividad se encarga de los servicios de asistencia en tierra, incluidas la atención a personas de movilidad reducida, mercancía, correo y servicio de pasarelas, y entre las empresas de handling se encuentran Groundforce, Iberia, Acciona, Atlántica de Handling, AviaPartner, Clever, Lesma, Menzies Aviation, Ryanair, Easyjet y Swissport.

Ambos sindicatos informaron esta semana de la ruptura de las negociaciones con la patronal al no aceptar la cláusula que pretende introducir en el cuarto convenio sectorial para regular al personal subrogado.

Para estos dos sindicatos, con esta cláusula los trabajadores ya subrogados verían lesionado su derecho a la reclamación individual por la vía judicial de sus garantías económicas. Además, apuntan que los trabajadores que sufrieran un nuevo proceso de subrogación, si no hubieran solucionado el derecho a sus percepciones anteriores, no podrían hacer uso de las garantías que contiene el nuevo artículo que se pretende incluir en el convenio sectorial.

Paros en seguridad en Barajas

Asimismo, el sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad de Madrid también ha convocado una huelga indefinida en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a partir del 12 de abril.

La reivindicación económica principal es la recuperación del plus de radioscopia para toda la plantilla, que ascendía a 1,28 euros la hora antes de su reducción en 2015, a la que se suma el plus de aeropuertos, el plus variable y la recuperación del plus de parking.

Por otro lado, también reclaman mejoras contractuales, como la modificación de todos los contratos de obra y servicio a indefinido y la recuperación de la antigüedad de los meses perdidos de acumulación de contratos.