Susanna Griso ha recibido este viernes críticas en las redes sociales por una de las preguntas que le ha hecho a Ángel Hernández, el hombre que fue detenido tras ayudar a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple en fase terminal. En concreto, Griso le ha preguntado si el motivo por el que grabó los vídeos era para protegerse o para "incidir en la campaña electoral".

"¿Por qué decidió hacerlo público, por qué decidió grabar esos videos: para protegerse, para que quedase claro que era la voluntad de María José o porque quiere indicir en la campaña electoral y en el debate politico?", preguntaba Griso durante la entrevista en Espejo Público.

"La campaña electoral me la trae al pairo, no es algo que me preocupe. Ha sucedido como suceden muchas cosas", ha contestado el marido de María José Carrasco. Ángel ha insistido en que quiso grabarlo para que la gente lo creyera y que además, "no solo grabó el acto, si no todo el proceso previo". "Lo hice para que la gente viera la nacesidad de la eutanasia", ha insistido.

Griso ha recibido críticas en las redes sociales por haber metido esta pregunta en la entrevista. Entre otras cosas, los usuarios le han reprochado la poca sensibilidad demostrada hacia Ángel Hernández, en un posición complicada tras la muerte de su mujer.

La pregunta de Griso llega en un momento en el que se ha reabierto el debate sobre la despenalización de la eutanasia y ha entrado a formar parte de la campaña electoral. Este jueves, Moncloa cambiaba su agenda para dar una entrevista en Telecinco y hablar específicamente sobre el tema.

Sánchez aprovechaba esta entrevista para anunciar que si obtiene mayoría en las elecciones generales del 28 de abril, el derecho de la muerte digna será "reconocido y no habrá una minoría parlamentaria que lo pueda bloquear".

Ángel Hernández fue puesto en libertad este jueves por la noche tras pasar varias horas detenido por haber ayudado a su mujer a acabar con su vida. María José Carrasco fue diagnosticada con esclerosis múltiple hace tres décadas y llevaba años pidiéndole que la ayudase a morir.