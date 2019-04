El marido de María José Carrasco, Ángel Hernández, ha hecho unas breves declaraciones tras ser puesto en libertad: "Ella dijo: 'A mí ya no me llega la eutanasia, que llegue para los demás'". Ángel Hernández había sido detenido por haber ayudado a su mujer aquejada de esclerosis múltiple en fase terminal.

Hernández ha agradecido a los medios de comunicación su difusión: "Ha sido por vosotros, todo esto se ha adelantado por vosotros". Por otro lado, el marido de Carrasco ha dicho que ha declaro que fue él quien lo hizo, quien le suministró el medicamento.

También ha dicho que no sabe cómo va a ser el proceso judicial, aunque ha insistido en que lo importante ahora es ayudar a otras personas que se encuentran en la situación en la que estaba su mujer. "Siempre me lo ha pedido, aunque estos últimos meses ha sido definitivos. Me lo pedía constantemente". "Ella me dijo: 'A mí ya no me llega la eutanasia, que llegue para los demás'", ha declarado.

Por otro lado, ha dicho que la situación está asumida porque "viene de lejos, aunque es complicada".