El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que si obtiene mayoría en las elecciones generales del 28 de abril el derecho de la muerte digna será "reconocido y no habrá una minoría parlamentaria que lo pueda bloquear".

"Estoy sobrecogido, emocionado y un punto indignado, porque esto se tenía que haber evitado antes", ha dicho en una entrevista en los Informativos de Telecinco, que han abierto con las imágenes del caso de María José Carrasco. El presidente y candidato del PSOE ha recordado que "como consecuencia de la obstrucción del PP y Ciudadanos hasta en 19 ocasiones", este asunto no ha podido regularse todavía.

Preguntado si indultaría a Ángel Hernández, el jefe del Ejecutivo ha señalado que ahora este caso está en manos de la justicia y la Fiscalía, pero ha admitido que él, "obviamente", tiene "esa sensibilidad y esa proximidad política de decisión con el marido de María José".

Sobre los próximos comicios, Sánchez ha advertido de que hay una "posibilidad real de que Cs, Vox y PP sumen" y ha mostrado su intención de que el PSOE forme Gobierno "con independientes de reconocido prestigio progresistas", sin tener que recurrir, en principio, a eventuales pactos con otras fuerzas, a pesar de que hace solo un mes y medio, en una entrevista en TVE, no descartó aliarse con otras fomaciones.

Asimismo, ha negado que vaya a haber una independencia en Cataluña como avisan desde algunas formaciones y no se va a vulnerar la Constitución. "No es no", ha insistido varias veces. "Los líderes independentistas tendrían que salir a los medios de comunicación y decirle a toda esa gente que creyó en ellos que les han engañado", ha manifestado, al tiempo que ha defendido sus reuniones con Quim Torra, por ser este un presidente regional.

Sánchez ha defendido el papel del Tribunal Supremo en el juicio del procés y no ha querido pronunciarse tampoco sobre un posible indulto; primero tiene que haber una condena, ha respondido. "Los catalanes han votado desde 2014 en contra de la independencia", ha añadido, y ha destacado la importancia del estatuto así como de la medida que tomó el Gobierno de Rajoy de aplicar el artículo 155 después de la "declaración ilegal" de Puigdemont.

"Estamos sorprendidos con Rivera"

En cuanto al Partido Popular, el presidente ha dicho que el partido de Pablo Casado está ahora "más en la ultraderecha". Por eso, ha pedido una participación masiva el 28-A para que España "avance". Sánchez achaca a Vox, cuya entrada en las instituciones no le preocupa, la "radicalización" del PP y Ciudadanos. "En Europa estamos sorprendidos con Rivera", ha afirmado, "llama mucho la atención, me lo han dicho muchos líderes".

Por último, Sánchez ha dicho que "tiene dudas" de la viabilidad de las pensiones si llega al Gobierno el Partido Popular. "La última versión de lo que ha dicho es que hay que mantener el incremento del 0,25", ha explicado, "yo le puedo garantizar que nosotros blindaremos las pensiones en la Constitución".