Tú a las procesiones y yo a la playa. La Semana Santa cae este año en plena campaña electoral y los líderes de PSOE y PP marcarán distancias entre ellos, también espaciales. Los actos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, buscará el levante y la costa y el líder de los populares, Pablo Casado, estará en ciudades andaluzas con fuerte tradición religiosa.

A falta de cerrar definitivamente el itinerario de campaña, el PSOE baraja dar el pistoletazo de salida el 12 de abril en la localidad sevillana de Dos Hermanas y cerrarla el 26 de abril en la Comunidad Valenciana, en una localidad aún por determinar y que no necesariamente será Valencia. Si se confirman estos planes, el presidente se saltaría Madrid al inicio y final de una campaña que empezaría en uno de los grandes feudos tradicionales de los socialistas, la provincia de Sevilla, y terminaría dando un espaldarazo a la campaña de Ximo Puig para las elecciones a la Generalitat valenciana, también el 28 de abril.

Además, la campaña de Sánchez experimentará un cambio de ritmo justo a la mitad, con motivo de la Semana Santa. A partir del Jueves Santo su actos electorales tendrán lugar en zonas que no destacan por su tradición religiosa. Se repartirán entre Euskadi, Cataluña y Comunidad Valenciana. Como muy tarde, el ritmo deberá haber cambiado de nuevo para el día después del lunes de Pascua, porque el martes 23 de abril se celebrará el debate a cinco candidatos en televisión.

Que Sánchez centre la Semana Santa en zonas de playa indica que, entre las ideas que se han ido deslizando de forma informal sobre qué tipo de campaña debería hacer el candidato socialista en los días de más recogimiento, se ha impuesto el punto de vista de quienes consideraban que no tenía mucho sentido que Sánchez, que se declara ateo, pasara días como el Jueves y Viernes Santo en lugares donde la Semana Santa se vive con más devoción. Los partidarios de una campaña laica estimaban que no hay problema en que candidatos que sí son religiosos acudan a procesiones si lo consideran oportuno, pero sería una impostura que lo hiciera Sánchez, que no haría en otras circunstancias.

No obstante, este no era el único punto de vista. Otras fuentes del PSOE no veían problema en que, más que como acto de respeto que de contricción, Sánchez hubiera presenciado con perfil bajo alguna procesión junto a alcaldes socialistas de ciudades como Valladolid o Sevilla, Óscar Puente y Juan Espadas. En el termino medio, otra opinión abogaba por una campaña basada en actos de mañana, cuando hay menos actos religiosos, y sin grandes mítines.

Pablo Casado, por su parte, recorrerá "toda España" en un total de 15.000 kilómetros, dando un especial valor a las procesiones de Semana Santa. Estará en Málaga, Sevilla, Granada y Lorca durante el Jueves y el Viernes Santo. "Es una campaña atípica y diferente", explican fuentes del PP. Su candidato abrirá el recorrido electoral en Oviedo –donde coincidirá con Santiago Abascal, dado que Vox también inicia allí– y cerrará con dos grandes actos en Valencia y en Madrid.

Desde el partido hacen hincapié, además, en que Casado evitará dar grandes mítines en los días festivos y cederá el protagonismo a los ciudadanos que asistirán a las procesiones. La formación explica que la caravana del candidato coincidirá "lo menos posible" con la de otros líderes del partido "para hacer más efectivo el mensaje". El PP sigue, de esta manera, el esquema que planteó en los comicios en Andalucía.

Génova resolvió también dos de las grandes incógnitas: Mariano Rajoy y José María Aznar participarán en algún mitin y habrá presencia de líderes internacionales. Eso sí, las fechas en ambos casos quedan pendientes de confirmación. Los populares buscan alejarse de los grandes mítines de antaño y explicaron que habrá eventos "de todo tipo" y muchos "actos sectoriales" para desgranar medidas específicas del programa. "Hemos planificado cada día para estar en los lugares en los que es más importante dejar presente el mensaje", esgrimen.

El PP no se olvida tampoco en el calendario de una de sus grandes peticiones: el cara a cara entre Casado y Pedro Sánchez. El comité de campaña de la formación ha reservado para ese debate a dos el martes 16 de abril, a pesar de que aún no hay confirmación del PSOE, porque aún no ha decidido si acepta el envite de Casado de debatir a solas con Sánchez. Fuentes socialistas rechazaron ayer lo que consideran un intento del PP de marcar su agenda y recomendaron que "primero se pongan de acuerdo en quién lidera la derecha". Para el PP, es una "tomadura de pelo" la ausencia de respuesta del PSOE y no entran a valorar "la opción de que Sánchez se esconda".