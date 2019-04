La presidenta del PPCV y candidata a la presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig, ha avanzado este jueves que impulsará una ley de conciliación personal y profesional y de reconocimiento del trabajo realizado por trabajadores y trabajadoras en el hogar con medidas como la tarjeta 'Casa y Familia', con beneficios similares a los del Carnet Jove, y deducciones fiscales de entre 700 y 2.000 euros cuando hagan la declaración de la renta conjunta con su cónyuge.

Así se ha pronunciado Bonig tras reunirse con mujeres representantes de diversos colectivos de la sociedad civil junto a la candidata a la Alcaldía de València, María José Català, y la cabeza de lista al Congreso por Valencia, Belén Hoyo.

La responsable ha desgranado algunas de las medidas del PP para "un sector básico y esencial" como las mujeres, pero también a los hombres, a todas aquellas personas que "han dedicado su trabajo a su familia y hogar sin remuneración a cambio".

En el marco de esa ley para reconocer este trabajo, ha apuntado que se establecerá la tarjeta 'Casa y Familia' para que las amas y amos de casa puedan contar con descuentos similares a los que disfrutan los titulares del Carnet Jove.

Asimismo, quienes trabajen en casa sin remuneración y hagan la declaración de la renta conjunta con su pareja tendrán una deducción en el tramo autonómico del IRPF de 700 euros si no tienen hijos, de 1.500 si tienen dos hijos y de 2.000 euros si tienen tres hijos o más.

Por otra parte, en el caso de las mujeres y los hombres mayores de 50 años que hayan trabajado en algún momento pero ahora se dediquen al hogar y que cumplan los requisitos de la Seguridad Social la Generalitat pagará el 40% de las cuotas a las que deben hacer frente para esa jubilación.

Preguntada por el hecho de que colectivos feministas pidan el voto a partidos que no sean de derechas, ha indicado que las asistentes al acto de hoy y ellas mismas son "tan mujeres como cualquier otra mujer" y lo que han conseguido ha sido "con mucho trabajo y mucho esfuerzo".

Así, ha hecho un "llamamiento a la centralidad, no irnos a los extremos y luchar y trabajar conjuntamente por una sociedad igualitaria donde no se excluya absolutamente a nadie, ni a hombres ni a mujeres". "Lecciones de progresía al PP no", ha dicho, destacando que las tres candidatas presentes en este acto son mujeres precisamente y ha apuntado que ve "muchos nervios en algunos colectivos y en la izquierda".

Bonig ha señalado que irán presentando propuestas destinadas a las mujeres para que confíen en el PP y ha agregado: "Agradecería que otros no hablen en nombre de las mujeres, porque tenemos capacidad suficiente para pensar y para decidir y sería más provechoso, en lugar decir vota contra este o contra aquel, presentarles propuestas atractivas para que decidan libremente qué partido es el que les garantiza mejor futuro".