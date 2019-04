El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha presentado la campaña de los socialistas valencianos para las elecciones autonómicas, que llevará por lema 'Seguir sumando', en un acto en el que ha reivindicado que durante su legislatura han corregido el "colapso social, económico y reputacional" en el que se encontraba la Comunitat Valenciana, que "ha dejado de ser el centro de la corrupción" y ha insistido en que "estas elecciones van de avanzar o de retroceder".

Así se ha expresado este miércoles el líder socialista rodeado de altos cargos del partido durante el evento de presentación de la campaña con la que intentará revalidar el cargo de president de la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas del 28 de abril.

Puig se ha referido a la legislatura que ahora acaba como una "primera estación de un gran proyecto de renacimiento para la Comunitat Valenciana", que se encontraba "al borde del colapso reputacional, porque el gobierno no tenía credibilidad", así como del "colapso social, por la fractura que se había producido por la crisis, y económico, por la deuda que se había acumulado, que era la más alta de una comunidad autónoma".

El acto se ha abierto con la proyección del vídeo que utilizó el PSPV-PSOE en su campaña de 2015, que contaba con el lema 'Anem a arreglar-ho'. Cuatro años más tarde, Puig asegura que la Comunitat "ha dejado de ser el centro de la corrupción para ser hoy el ejemplo de un gobierno honrado y de una sociedad estable y de convivencia".

Previamente a la intervención del secretario general, se han presentado los testimonios de cinco ciudadanos que han explicado cómo consideran que se han visto beneficiados por distintas políticas aplicadas durante esta legislatura, entre las que han destacado programas de empleo joven, la extensión del tratamiento por la hepatitis C o el comienzo de la ejecución del pago a las ayudas de vivienda.

Tras estas declaraciones, el president de la Generalitat se ha referido a cuestiones como "la vivienda, que es un derecho constitucional que en esta comunidad había pasado desapercibido" o a la supresión del copago farmacéutico "de la que se han beneficiado 1.300.000 personas".

"NO ES UN TIEMPO DE PONERSE MEDALLAS"

"No es un tiempo de ponerse medallas porque lo poco que hemos hecho ha sido simplemente una cuestión de decencia y de justicia", ha expresado Puig, quien ha insistido en que "no era humano ni decente que un gobierno que tenía un medicamento en sus manos no lo hiciera llegar a quien lo necesitaba", en referencia al tratamiento contra la hepatitis C. "Solo por eso, este gobierno ya hubiera valido la pena", ha añadido.

El secretario general del PSPV-PSOE ha expresado que "es fundamental recordar el pasado, saber de donde venimos para saber donde nunca más queremos volver y recordar el poder de la política para cambiar las cosas".

"Estas elecciones son decisivas porque se trata de elegir entre seguir avanzando o retroceder, y el proyecto socialista representa a esa sociedad que quiere seguir avanzando", ha declarado Puig, quien ha incidido en que "es el momento de continuar construyendo un camino de progreso desde la humildad, la sensatez y la fortaleza de las convicciones".