El terremoto de 4,3 en la escala de Richter que ha tenido lugar este miércoles con epicentro en Ribera d'Urgellet, en el Alt Urgell de Cataluña, ha sido el foco de atención de las redes sociales.

Varios usuarios no han desaprovechado la ocasión para ligar este suceso natural con el juicio del procés por el proceso independentista catalán, que sigue celebrándose en la comunidad estos días.

Los catalanes se lo han tomado con humor y no ha faltado el ingenio para bromear con lo sucedido e igualar las situaciones en sus perfiles de Internet.

Kin Torra intentando hacer la DUI a lo bestia.#terremoto

— Diego (@Diegoncu) April 3, 2019

Un #terremoto de 4'4 a las 17:30?! Pues no me he enterado de nada...😐 pic.twitter.com/UW6XDAOlrS