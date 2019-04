El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente estadounidense Barack Obama se han reunido este miércoles en Sevilla para intercambiar ideas sobre cambio climático y la migración. No es la primera vez que Sánchez y Obama organizan un encuentro breve en el que hablan del cambio climático, en un ambiente que definen de "sintonía y cordialidad".

La última vez que se vieron fue el 6 de julio de 2018 en un hotel de Madrid y en las fotografías de los dos encuentros llama la atención un pequeño detalle que se repite: la planta entre los sofás donde se han sentado.

We, progressive leaders, know that in order to face global challenges such as climate change we need multilateralism. I have shared a very stimulating exchange of ideas on how to tackle global warming with @BarackObama. pic.twitter.com/sqDAOb95lP