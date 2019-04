El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se preguntó este miércoles "hasta dónde llega la indignidad de un Gobierno que necesita implorar a un proetarra como Arnaldo Otegi para que le salve sus decretos para hacer campaña" ante las inminentes elecciones generales.

Casado se expresó de esta forma en un acto de precampaña desde La Laguna (Tenerife), después de que ayer Otegi informase en rueda de prensa sobre el sentido del voto de EH Bildu con respecto a los reales decretos-leyes que este miércoles se ven en la Diputación Permanente del Congreso.

En palabras del líder de los populares, Otegi "ha tenido que confesar que lleva recibiendo llamadas insistentes y presiones de los ministros para que le salven sus decretos". "¿Hasta dónde llega la indignidad de un Gobierno que necesita implorar a un proetarra?", se preguntó Casado.

"¿Hasta dónde se puede llevar la ambición desmedida y la irresponsabilidad contra España para que Sánchez tenga que abrazarse a Otegi?", insistió, denunciando así que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recurra a "este personaje" para "aprobarle sus reales decretos".

Advirtió de que esto es algo que "no pasa en ningún país del mundo" y defendió que España no merece un Gobierno que dependa de un grupo parlamentario que aún no ha condenado los asesinatos de ETA y no ha colaborado efectivamente en el esclarecimiento de 300 crímenes.

Así, el presidente popular admitió que le da "vergüenza ajena" que el Gobierno de España "esté teniendo que pactar con los de EH Bildu" para sacar adelante estos decretos "electoralistas" con los que el Gobierno pretende "instrumentalizar las instituciones".

Otegi insiste

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha insistido este miércoles en que el PSOE ha llamado reiteradamente a su formación en las últimas horas para recabar su voto y poder aprobar los seis decretos ley que se debaten en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a Euskadi Irratia, Otegi ha afirmado, tal y como dijo este martes la portavoz en el Congreso, Marian Beitialarrangoitia, que los socialistas han buscado insistentemente el voto de la coalición abertzale en las últimas horas. En concreto, se han dirigido a Beitialarrangoitia, quien ha recibido muchas llamadas porque "el resto de los votos los tenían cerrados", ha explicado Otegi.

La propia portavoz en el Congreso dijo ayer que el "sinfín de llamadas" que ha recibido en las últimas 48 horas procedentes del "partido en el Gobierno" constatan que EH Bildu tiene la "llave" en esta votación. El dirigente abertzale no ha aclarado si EH Bildu ha solicitado algo a cambio de su voto y ha explicado que, al comprobar que las medidas que se debaten son "buenas para la gente, aunque no sean suficientes", han decidido votar a favor.