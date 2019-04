Albert Rivera no quiere perder ni un segundo en la carrera hacia el 28 de abril. El líder de Ciudadanos insiste en que su proyecto es "el mejor para España" y erige a los suyos como la única alternativa liberal y moderada, de centro. Uno de los lemas más usados esta semana es que el país "no puede ir a izquierda o a derecha".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Rivera recalcó que el 28 de abril "nos jugamos el futuro de España en las urnas" y eso es "bueno" porque "pasamos un tiempo sin urnas" por culpa de Rajoy primero y de Sánchez después. "Tenemos una oportunidad de pasar página, de pasar de una parálisis de una década". Volvió a tenderle la mano a Pablo Casado porque "ahora no importan las siglas, ahora importa España". Según él, están "a muy pocos votos" de que Sánchez no vuelva a ser presidente. Por ello, incidió en el veto a los socialistas e incluso llegó a "apostar". Sobre Vox, no quiso "especular con un partido que no está en el Parlamento".

En palabras del presidente de Cs, España "ha perdido diez años", por lo que "no podemos pemitirnos el lujo de otros cuatro años de Sánchez con los separatistas y con Podemos". Rivera plantea que el país "se independice de Torra, de Puigdemont y de Rufián" para volver a poner "a los españoles en el centro de la política". Terminó diciendo que él no va a perdir "ni un instante" en "contentar a los que nunca van a estar contentos". Considera una "emergencia nacional" mandar al PSOE y Podemos a la oposición.

Como venía haciendo estas semanas, desde Ciudadanos plantearon la disyuntiva: un Gobierno con Sánchez y Podemos o uno "de cambio", que espera que esté liderado por su partido, aunque volvió a no descartar acuerdos con el Partido Popular.

Para Rivera hay tres ejes fundamentales: reformas económicas, regeneración democrática y recuperación de la igualdad entre españoles. Ciudadanos plantea una serie de medidas enfocadas a potenciar el empleo, mientras Sánchez "habla de Franco" y el PP "del aborto". Albert Rivera recordó que el primer problema de España "sigue siendo el paro", por lo que hay que "crear empleo y que sea de calidad". Eso sí, aclaró que eso "no se hace con decretazos", sino con "acuerdos entre agentes sociales".

Otro de los puntos fuertes de su programa serán los autónomos, a los que "no se puede dejar de lado". Estos "van a ser los protagonistas" para su formación política. "Este Gobierno quiere servir para que vengan empresas a España".

Pacto por la educación

Ciudadanos buscará también "un pacto nacional por la Educación" y culpó a Sánchez de dinamitar ese acuerdo durante esta legislatura. "Un pacto nacional significa una educación para una década y no para un cuarto de hora, sin contrareformas entre PP y PSOE". Calificó a los socialistas de "irresponsables" por no permitir este consenso.

En esa eduación habrá "una alta inspección del Estado que hoy es inexistente" para que "no haya una sola escuela de España que no cumpla la Constitución". Por eso, el pacto eduactivo tiene que garantizar la ley: "Solo hay que cumplir y decirle a los separatistas que la escuela es un lugar para unir".

Sobre fiscalidad, Rivera defendió que haya "impuestos moderados y tipos impositivos moderados". Subiendo los tipos impositivos "acabas frenando la economía", según los naranjas. "En un mundo global, la gente se va y decide con un clic", y defendió las políticas fiscales de Portugal. "El dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos", esgrimió.

Reiteró que idea de equiparar las parejas de hecho con los matrimonios en su "defensa por las familias, por todas". Un motivo en este sentido es claro: "En un país en el que no nacen niños hay que tomar medidas para que nazcan niños", porque de lo contrario "no vamos a poder pagar las pensiones". En este aspecto, volverá a buscar que salga adelante su ley de custodia compartida, puesto que, en sus palabras, "es un derecho".

También volvió a defender la gestación subrogada, y recordó el caso de las familias que acuden a Ucrania y que se han encontrado "las trabas" del Gobierno de Sánchez: "Les prometo que voy a estar a su lado".

Reforma electoral y regeneración democrática

Rivera siguió la línea de la regeneración democrática, marcada por una reforma de la ley electoral, para que sea "más igualitaria", con listas abiertas y con un corte del 3%, "aunque no les guste a Torra, Otegui o el PNV". Quizás por eso, dijo, "a nosotros nos gusta tanto". Tiró de ironía: "Que se presenten en toda España, a ver si les votan en Cuenca".

Por otra parte, trabajará para una reforma del proceso de elección del Poder Judicial. "Me comprometo a respetar la sentencia del Supremo sobre el procés", pero avisó de que "si alguien comete un delito en mi país, tiene que cumplir condena". Quiere, además, una norma 'antidedazos' con concursos para que "gane el mejor".

En términos de igualdad entre españoles, Ciudadanos mantiene que la solución pasa por "una tarjeta sanitaria única", y volvió a apelar a las tecnologías para que las comunidades autónomas "compartan información". El país necesita, apuntó, "armonización". Considera que esta es una de las "cosas malas" que tiene actualmente el Estado autonómico. "A los extranjeros que vienen a hacer turismo sanitario les damos lo que haga falta", concluyó Rivera, que enarboló un lema rotundo: "España puede ser imparable".

Bauzá, en la lista europea

Rivera confirmó lo que era un secreto a voces: el expresidente balear del PP, José Ramón Bauzá, estará en las listas de Ciudadanos para las elecciones europeas. Después de confirmar el fichaje de la exsocialista Soraya Rodríguez, la formación naranja sigue sonando independientes. Además, rechazó hablar de transfuguismo: "No sabía que formar parte del PP o PSOE fuera vitalicio". Eso sí, Rivera no confirmó su puesto, pero sí "estará en los puestos de salida", por lo que irá el cuarto o el quinto.