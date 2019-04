El Tribunal Supremo ha pedido este martes al Gobierno que le informe sobre su acuerdo relacionado con las pautas a seguir para la exhumación de Franco como paso previo para decidir sobre el recurso de la familia del dictador en contra de sacar sus restos del Valle de los Caídos. La petición no incluye un plazo para la respuesta del Ejecutivo, lo que en la práctica supone darle capacidad de decidir el plazo para que el Supremo determine si paraliza la exhumación como quieren los Franco o la deja continuar, como defiende el Gobierno.

Fuentes del Alto Tribunal han confirmado que la petición que ha cursado la Sala Tercera este martes no tiene un plazo de respuesta. Ni largo ni corto, no hay plazo. De este modo, el Gobierno podría prolongar el trámite, por ejemplo, para no hacer coincidir la decisión sobre el recurso de los Franco con la campaña electoral.

Antes de decidir sobre si procede o no la suspensión cautelar del acuerdo para la exhumación de Franco como pide su familia, la Sala Tercera del Supremo ha solicitado al Gobierno una copia del acuerdo del Consejo de Ministros que el pasado 15 de marzo fijó el 10 de junio como la fecha para sacar los restos del Valle de los Caídos e inhumarlos en el cementerio de Mingorrubio. Este fue el emplazamiento elegido por el Gobierno ante la negativa de la familia a indicar una alternativa viable y distinta a su única opción, la catedral de La Almudena. El Supremo también pide al Gobierno los antecedentes de este acuerdo que obren en el expediente administrativo.

Con el acuerdo del 15 de marzo que ahora reclama el tribunal el Gobierno dio por concluido el proceso administrativo que empezó con un real decreto-ley el verano del año pasado para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

Sin embargo, al margen del proceso administrativo, la realidad es que la decisión final sobre si los restos Franco salen o no del Valle de los Caídos corresponderá tomarla al Supremo, al que han recurrido su familia, la Fundación Franco y la congregación de monjes benedictinos que atienden la basílica, para frenar los planes del Gobierno.

Sin entrar en el fondo de los recursos, el Tribunal tiene que determinar de momento si acepta las medidas cautelares que han pedido los Franco contra la exhumación que, por los plazos electorales, como poco podría retrasar hasta desbaratar la pretensión del Ejecutivo si tras las generales el Gobierno queda en manos de partidos distintos al PSOE que decidan no seguir adelante con la exhumación.

Las partes han presentado ya sus alegaciones, incluida la Abogacía del Estado por parte del Gobierno, y este martes el Supremo ha dado un nuevo paso que, sin embargo, puede postergar los tiempos, que ahora quedan en manos del Gobierno, sin plazo para responder a la última demanda de información.