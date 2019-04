Las entradas anticipadas para la actuación de este viernes a las 21.00 horas en el TEM están agotadas, en un concierto con el que el cantautor francés cerrará su gira española tras pasar por Madrid, Barcelona y Zaragoza, ha explicado el teatro valenciano en un comunicado.

El disco 'La Fragilité' tiene de principio a fin el sello de Dominique A, ya que cambia las composiciones de caja de ritmos o guitarra acústica dependiendo de su estado de ánimo. De hecho, la mayoría de las canciones que presentará en el TEM fueron compuestas poco tiempo después de escribir la letra.

Además, muchas canciones fueron registradas por el propio artista en su mesa de ocho pistas, aunque no es la primera vez que el galo elige la intimidad para la grabación, ya que este es el tercer álbum que graba de esta forma tras 'The Dimple' (1992) y 'The music' (2009).

Para componer las canciones de este reciente disco, Dominique A desempolvó su vieja guitarra acústica, que compró con su tercer álbum, 'The New Memory', y guardó en una esquina de su habitación el momento de volver a la acción. Ahora, sin ni siquiera remplazar sus cuerdas, 'Antonia' -su guitarra- ha vuelto a sonar en las manos del artista.

El particular sonido de este instrumento, "un tanto tosco y casi rudimentario", le dio al disco su color, su estado de ánimo. En 'La Fragilité' la mayoría de las canciones son primeras versiones que buscan reforzar el sentimiento de intimidad, inmediatez y simplicidad del trabajo.

Este disco habla de conflicto, de amor en la vida cotidiana, de la muerte o la vejez. El autor reconoce que el título no necesariamente es algo bello pero sí que nos conecta a todos. "La mayoría de los problemas de este planeta provienen del hecho de que las personas niegan que son frágiles y finitas", ha detallado Dominique A.

La canción 'Poesía', que abre el disco, se compuso dos días después de la muerte de Leonard Cohen (fallecido el 7 de noviembre de 2016) y pretende ser un homenaje al cantante y poeta canadiense.

Por otra parte, 'Toute Latitude' muestra el otro estilo musical que ha marcado la carrera del artista y que, en contraposición al intimismo del trabajo que presentará en el TEM, Dominique se mueve entre el rock, lo eléctrico y lo electrónico.