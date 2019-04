El equipo de Arqueo Antro ha comenzado este lunes los trabajos para exhumar los restos de la fosa 115 del cementerio de Paterna (Valencia), en la que se espera encontrar a 157 fusilados por el franquismo, entre ellos el tío abuelo del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha acudido al emotivo acto acompañado por su madre.

El director arqueológico del equipo encargado de las excavaciones, Miguel Mezquida, ha explicado a Iglesias los trabajos realizados en el camposanto con anterioridad y ha señalado que una vez más siente una mezcla de alegría por proceder a una nueva exhumación y también de pena, porque es "indigno" que sigan existiendo.

Ha precisado que en una semana más o menos se podrá delimitar la fosa 115 y los trabajos podrían prolongarse durante un año y medio, con el objetivo de encontrar 157 víctimas del franquismo. En una fase posterior, que ya se realizaría el año que viene, se procedería a la identificación.

Iglesias ha explicado ante los presentes que el hermano de su abuelo podría estar en esa fosa y es para él "muy doloroso" que ni su abuela ni su tía, ya fallecidas, hayan podido vivir este momento y estar ahí para "lleverse los restos de un familiar y darles digna sepultura".

Ha remarcado estas que "no son historias privadas", sino que tienen que ver "con la dignidad de un país y la mirada al futuro". "No va de desenterrar el pasado, sino de mirar al futuro", ha dicho, y un país "decente" no puede conservar fosas como esta. "Nuestra patria sigue teniendo una deuda con los que defendieron la democracia y la justicia social", ha agregado.

El secretario general de Podemos -que ha visitado también el 'paredón de España' cercano al cementerio en el que se produjeron los fusilamientos- ha contado en Facebook los pormenores de esa historia personal durante su viaje en AVE a Valencia.

"Miro por la ventana mientras el AVE avanza a toda velocidad hacia Valencia. Este viaje que hoy no lleva más de dos horas lo hizo mi tía Ángeles varias veces en 1939 en camiones que accedieron a transportar a la hermana de un represaliado. Hacer ese viaje hace 80 años para ir a una cárcel era muy difícil. Mi tía sabía que iban a fusilar a su hermano", ha escrito.

Además, ha explicado que la foto de Ángel Santa María, con la boina del ejército popular de la República, "siempre ocupó un lugar especial en casa" y su abuela y su tía no dejaron nunca de hablarle "de aquel panadero socialista que formó parte de La Motorizada, los muchachos socialistas que siempre acompañaban y protegían a Indalecio Prieto".

"Hoy hago con mi madre el viaje a Paterna donde van a abrir la fosa en la que parece que están los restos de mi tío y de sus compañeros. Hoy veré el muro en el que lo fusilaron. Mi tía Ángeles me contó que vio salir de la cárcel el camión en el que los trasladaban hacia el paredón. Iban esposados y fieros dando vivas a la República. Mi tío vio a su hermana y pudo dejar caer del camión, aún esposado, su gorra. Mi tía la recogió. Fue la última vez que le vio con vida", ha añadido Iglesias.

Pocas horas después, según su relato, "fue a recoger sus cosas y los nervios le hicieron no ser capaz de ver los objetos que le entregaban. Un bárbaro le dijo: ¡Está todo ahí, estúpida. Vete ya a ver si te voy a cortar el pelo!".

"Las hermanas de mi tío murieron sin poder hacer el viaje que hacemos hoy mi madre y yo. No pudieron enterrar los restos de su hermano con los de sus padres. Y no podrán ver a su hija y a su nieto hacerlo. Esta historia es casi idéntica a la de millares de familias españolas que sufrieron la humillación de no poder enterrar ni honrar a sus muertos", ha agregado.

EXHUMADOS LOS RESTOS DE 750 REPRESALIADOS

La diputada de Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, ha explicado que un día como hoy hace 80 años acababa la Guerra Civil y se iniciaba un periodo de 40 años de "represión" que tiene como prueba la existencia de "fosas de la vergüenza" como la 115, la décima que se va a abrir en un ejercicio de "justicia, memoria y reparación". A lo largo de los últimos cuatro años, con la ayuda económica de la Diputación de Valencia, se han recuperado los restos de 750 represaliados, ha indicado.

Según ha apuntado, se trata de "devolver la dignidad a este país, no a las víctimas, que nunca la perdieron", porque un país en democrática no puede tener fosas y este trabajo de exhumación "tenía que haberse hecho mucho antes", ha agregado Pérez entre gritos de 'Visca la República' por parte de los familiares presentes en el acto.

Aurora, la presidenta de la Asociación de Familiares de la Fosa 115, ha celebrado que este es "el primer paso hacia el fin" para poder conseguir los restos de su abuelo, fusilado "aquel horrible 19 de diciembre de 1939", y que descansen junto a los de su familia. Además, ha pedido que "se les devuelva a las víctimas la dignidad que quisieron quitarles".