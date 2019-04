El PSOE se ha mantenido este lunes en su creencia de que el PP quiere "aniquilar el sistema de pensiones", de acuerdo con la pretensión de su gurú económico, Daniel Lacalle, que en una entrevista a El Economista apostó por una economía saneada porque, de lo contrario, el "debate" no está en cuánto revalorizar las pensiones, sino en cómo reducirlas, "el 20%, el 30% o el 40%". El secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, ha insistido en que en la actual situación económica deben revalorizarse con el IPC, aunque para el futuro hay que "buscar alternativas para la sostenibilidad" del sistema.

Ábalos ha abundado este lunes la polémica que provocaron las palabras de Lacalle, número 4 de la lista de Pablo Casado por Madrid, que acusó al PSOE de haber manipulado sus declaraciones al denunciar que los populares quieren bajar las pensiones. Para los socialistas, sin embargo, poner en duda la sostenibilidad del sistema es un paso previo para "lo que quiere el señor Lacalle", un sistema con pensiones privadas que "complementen" unas pensiones disminuidas.

"Se le ha entendido muy bien", ha añadido en número 3 del PSOE, que ha reprochado al PP que "buscan todo aquello que cuestione el modelo de pensiones que tenemos, basado en la solidaridad". "Es el principio de la filosofía liberal, que es el sálvese quien pueda".

"Nos preocupa lo que quiere hacer el PP con las pensiones, los españoles tienen que saber exactamente qué está planteando el PP, porque escuchando a su gurú económico parece que quiere recortarlas un 20, 30 o 40%", ha insistido Ábalos,que ha indicado que "el señor Casado tiene que explicar si está de acuerdo con las pretensiones de su gurú económico, porque entre su número 2 [Adolfo Suárez Illana] y su número 4...".

Las opciones de recortar las pensiones "un 20%, 30% o 40%" que apuntó Lacalle en la entrevista debería producirse en el caso en el que la economía nacional no pudiera soportar un gasto que, según dijo, no puede estar aislado en el fondo de la Seguridad Social del resto de la economía. Apostó por garantizar la sostenibilidad de las finanzas, pero en caso de que no se logre, apuntó que el debate no estaría en cómo revalorizarlas sino en cuánto recortarlas.

Subida con crecimiento económico

Por el contrario, Ábalos ha insistido en que la propuesta del PSOE consiste en indexar el crecimiento de las pensiones al IPC real, que el año pasado hizo que se incrementaran un 1,7%, el dato de inflación anual. No obstante, también ha admitido que esta promesa se hace en el "marco actual, de crecimiento económico" cuando los socialistas quieren deshacer los recortes que se estipularon para las pensiones durante la crisis. "No tiene ningún sentido que cuando [la economía] va bien se mantengn los recortes", ha dicho.

De cara al futuro será otra cosa porque Ábalos ha afirmado que "hay que buscar alternativas para la sostenibilidad" del sistema de pensiones en el que ya trabaja la comisión parlamentaria de los Pactos de Toledo. En todo caso, el socialista, ha apuntado que "implica una apuesta por un modelo público", algo que, ha insistido, no parece querer el PP.

"Decir claramente que no podemos asegurar las pensiones en el horizonte es decir que no que este modelo no es posible", ha dicho en relación a los populares. "Cuando uno sentencia que no es viable, desde luego no busca alternativas".