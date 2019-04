El vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha retirado sus polémicas declaraciones sobre el físico de las mujeres de Ciudadanos. "Si les ofende, lo retiro, porque en el fondo no quiero que se piensen que son tan guapas, las guapas de verdad son las que tenemos en Vox. Son mucho más guapas las nuestras", ha declarado.

Preguntado en el programa Espejo Público de Antena 3 este lunes sobre sus afirmaciones en las que dijo que "Ciudadanos es una izquierda limpia, aseada, con chicas guapas, no como la izquierda suicia, con falta de higiene, que representa otro tipo de izquierda", Espinosa de los Monteros ha que "en este mundo de 'ofendiditos', de lo políticamente correcto, del que es capital general Alberto Rivera, si les ofende, lo retiro, porque en el fondo no quiero que se piensen que son tan guapas, las guapas de verdad son las que tenemos en Vox. Son mucho más guapas las nuestras: Rocío Monasterio, Reyes Romero, Macarena Olona, Malena Contestí..."

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, contestó este domingo a Espinosa de los Monteros: "No sé a qué chicas guapas se refiere, pero desde luego tenemos a mujeres muy importantes que van a formar parte del Gobierno si soy presidente, como Inés Arrimadas, Begoña Villacís o Melisa Rodríguez. Me siento muy orgulloso de las mujeres de mi partido, que tienen bastante más cabeza que ese señor (en referencia a Espinosa de los Monteros) por lo que ha dicho. Me parece inacpetable que se critique a las personas por su forma de vestir, creo que hay que hablar de ideas, si no las tienes, es tu problema. Cuando la política cae en esto, se degrada", zanjó.

Espinosa de los Monteros ha vuelto a responder a Rivera este lunes y le ha calificado de "irónico" por hablar de ideas, cuando "no ha aportado una sola idea en los últimos diez años y las que ha aportado, las ha cambiado. Albert Rivera e ideas son conceptos antitéticos".

Respecto al aspecto de "los políticos de izquierda de estética más radical", Espinosa de los Monteros ha considerado que "cuando uno va por la calle puede ir como le dé la gana, pero cuando uno representa a unos cuantos de cientos de miles o millones de personas y entra en el Congreso, sí que tiene que presentar un aspecto que represente a la gente que representa. Si uno viene con aspecto que implica una falta de respeto hacia el lugar en el que está, es una falta de respeto hacia las personas que representa. La gente que representa a otros debe tener un aspecto formal, apropiado al sitio en el que está. Yo me quité la corbata hace 20 años cuando trabajaba por cuenta ajena, pero ahora me pongo corbata por respeto a la gente que represento y a las instituciones en las que espero que estemos muy pronto".