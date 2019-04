El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que "el independentismo es incapaz de proporcionar estabilidad" a ningún gobierno, por lo que Pedro Sánchez requiere una mayoría amplia para gobernar. Asimismo, tampoco ve factible un acuerdo con Ciudadanos.

Así lo ha manifestado durante una entrevista en Onda Cero este lunes, en la que ha manifestado que no sabe qué pasara tras las elecciones, "pero el PSOE estableció un pacto con Ciudadanos", partido que,e n su opinión," ahora está mutando del centro izquierda al centro derecha y es el adalid del acuerdo de las tres derechas", por lo que se le hace "difícil" pensar en un acuerdo con Ciudadanos "por la evolución de este partido", ha afirmado."Ya han dicho que si suman las tres derechas van a ello. No me gusta, pero reconozco su sinceridad", ha abundado.

"Hay un intento por parte de algunos partidos de que las elecciones giren alrededor de Cataluña. Nosotros intentamos explicar un proyecto para España y los españoles", ha declarado.

Preguntado por el posible futuro alcalde socialista de Barcelona, Iceta ha sentenciado que "no vamos a hacer alcalde a un independentista, por lo que no vamos a hacer a Ernest Maragall alcalde. Queremos a un alcalde genuinamente socialista. Intentamos tener buena relación con todo el mundo, pero nuestro proyecto es el nuestro. Lo de Manuel Valls suena bien, pero es difícil que lo haga con Ciudadanos".

El socialista catalán ha explicado que este fin de semana ha pedido disculpas a Sánchez por hacer "unas elucubraciones en campaña que pueden desviar la atención del objetivo principal del mensaje. Soy el primero que ha de conocer las reglas del juego. No me cuesta disculparme", ha reconocido.

Agradecimiento de Sánchez tras sus disculpas

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, defendió y agradeció este domingo el trabajo de Iceta frente al 1-O y la posterior "declaración de independencia ilegal" durante la clausura de la Convención Nacional del PSC de Tarragona, junto al propio Iceta, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, y el alcaldable de Barcelona, Jaume Collboni, y ante un millar de personas. "Iceta ha hecho muchas cosas. Gracias", dijo.

Sobre sus polémicas declaraciones de la semana pasada —cuando dijo que si el 65% de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzarlo—, Iceta ha asegurado que "no deja de sorprenderme que digan que yo soy un independentista peligroso. Nosotros nos hemos opuesto a la independencia desde el terreno. Hemos vivido el proceso independentista a un lado y hemos defendido el diálogo dentro de la ley".

"Lo que intentamos es defender el autogobierno y debemos defenderlo de los independentistas y de quienes dicen que es necesario un 155 permanente. Una especulación no cabe en una campaña electoral. Nosotros no queremos independencia, no queremos referéndum y no compartimos el derecho de autodeterminación. Si el PSOE hubiera estado dispuesto a negociar el derecho de autodeterminación, hubiera aprobado presupuestos y no habría convocado elecciones", ha defendido en Onda Cero.

En este sentido, el primer secretario del PSC aseguró este domingo "que España está en peligro cuando gobierna la derecha" y ha recordado que el 1-O y la declaración independentista se dieron bajo un ejecutivo del PP. "¿Cuándo le va bien al independentismo? Cuando gobierna el PP en España. ¿Cuándo se hizo un referéndum falso e ilegal el 1 de octubre? Gobernando la derecha. ¿Cuándo se declaró la independencia ilegalmente? Gobernando la derecha", replicó.

Sobre la reforma constitucional

Sobre una reforma de la Constitución, Iceta ha declarado en Onda Cero que "los mecanismos de reforma son rígidos, pero se puede reformar de arriba abajo".

"No hay una mayoría que coincida en una reforma constitucional. Por eso no está planteada la reforma. Creemos que sería bueno, pero no vamos a buscar atajos. Hay una cuestión de consagrar derechos sociales y otras cuestiones de organización territorial", ha declarado, para después apuntar que "en la Constitución no aparece cuántas ni cómo son las comunidades autónomas".

Al respecto, Iceta ha añadido que "el sistema de reparto competencial convendría que la constitución fuera más clara. También el tema de la financiación de las comunidades autónomas. Hay muchas cosas en las que se podría avanzar y reformar, si hay consenso suficiente".

El líder del PSC se ha mostrado partidario de reformar: "Yo prefiero hablar de reforma. Partir de cero siempre es un error". Y ha recordado que "una reforma para introducir la autodeterminación requiere dos tercios del congreso y el senado, convocar elecciones, volver a obtener dos tercios y luego ir al referéndum. Deberíamos encontrar un camino que no nos llevara a las últimas consecuencias. Esto no puede acabar en una ruptura ni en un retroceso del sistema", ha zanjado.