El secretario general de Podemos, y candidato a las elecciones generales, Pablo Iglesias, aseguró anoche en El Objetivo que "la cloaca sigue funcionando para mentir", en referencia a una trama "policial", "política" y "sobre todo mediática" creada para "fabricar noticias falsas" para evitar que Podemos entre en un gobierno.

"En esa trama nunca se puede separar la parte policial de la mediática. Sigue existiendo. Eduardo Inda sigue teniendo ventanas, fabrica noticias falsas. (...). La cloaca sigue funcionando para mentir".

La periodista Ana Pastor repregunta si esta trama sigue existiendo con el Gobierno de Pedro Sánchez. Iglesias responde: "Sí". La periodista insiste: "¿Tiene constancia?", a lo que el líder de Podemos indica que "es un procedimiento secreto" y por tanto evita contestar a esa pregunta porque dice que no puede. Cuando de nuevo insiste la periodista, Iglesias dice: "La prueba de que la cloaca sigue es que Inda sigue teniendo ventanas mediáticas".

Iglesias denuncia una trama "con tres patas, una policial, policías corruptos sin orden judicial estaban no investigando, no haciendo espionaje sino fabricando historias falsas. Había una pata política que era supuestamente el Gobierno del Partido Popular, la vicepresidenta, el ministro del interior dando órdenes y había una tercera trama mediática. OKdiario y Eduardo Inda" que fabricaron pruebas falsas sobre la financiación de Podemos con fondos de Venezuela o Irán.

La periodista le pregunta si no es una línea roja para pactar con el PSOE el que siga existiendo espionaje. Iglesias matiza que el Gobierno "no tiene la capacidad para evitar que ciertas cosas ocurran como a lo mejor sí tendríamos nosotros porque nosotros no hemos tenido reuniones con Villarejo ni hemos trabajado en determinadas dinámicas".

"¿Está diciendo que Marlaska (el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska) lo está permitiendo?", repregunta Pastor. "Puedo hablar hasta donde puedo hablar" por el secreto de sumario, vuelve a recordar Iglesias, para quien la trama policial es inseparable de la mediática y la prueba de que continúan las cloacas es que se mantiene la publicación de noticias falsas. "Nosotros queremos acordar para limpiar eso".

Montero: la operación contra Podemos "sigue en marcha"

También la candidata de Podemos Congreso de los Diputados por Madrid, Irene Montero, ha asegurado que la operación política contra la formación morada "sigue en marcha" y que si no quieren que el partido gobierne "es por algo".

Así lo ha puesto este domingo de manifiesto durante la presentación de las candidaturas del partido en Canarias a las próximas elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas. En este sentido, puso de relieve que a veces parece como si en el mundo "no pasara nada" y que en los informativos hay una sección sobre Podemos en la que hablan sobre las cloacas del Estado.

"Al final se les cae la cara de vergüenza. Estamos viendo como hay una trama para policial con vínculos políticos y de medios de comunicación para fabricar pruebas falsas contra Pablo Iglesias", aseveró.