Entramos en abril, y con ello en el mes de las elecciones. No ha empezado la campaña como tal, pero lo cierto es que los líderes políticos están en ella desde que Sánchez convocó los comicios. Pablo Casado tiene claras cuáles son las líneas a seguir por su PP para dar la vuelta a las encuestas y, sobre todo, convencer al votante indeciso.

Sobre las pensiones y la posutra del propio Pedro Sánchez, que dijo que el PP iba a bajar las pensiones: "Esto es el pirómano hablando de cómo apagar incendios". El presidente popular aseguró que Sánchez "no tiene legitimidad" para hablar de pensiones porque votó a favor de "dejarlas congeladas" en la época de Zapatero. Defendió la labor del Gobierno de Rajoy en este aspecto: "En el último presupuesto dejamos aprobada una subida para los siguientes dos años". La formación plantea medidas como el "blindaje social del ahorro", para ahorrar intereses a la hora de retirarlas.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Casado defendió la aplicación del 155 en Cataluña, algo que ya dijo que haría si llega al Gobierno: "No es algo que haya que demonizar", a lo que añadió que a él le gusta la Constitución "desde el artículo uno hasta el final". Aclaró que esa aplicación "no puede llevar un plazo", pero eso no significa "que sea permanente". Para el presidente del PP este paso es "constitucional". Sobre la postura de Miquel Iceta y un posible referéndum, Casado no se cree su rectificación dado que "la cabra tira al monte". Y recordó por qué hay elecciones el 28-A: "La sociedad descubre que Sánchez está haciendo concesiones".

El líder del PP enarboló la bandera de una ley de concordia, que aparece en campaña por primera vez. Reconoció que esto no nace por iniciativa suya, sino por el empeño del Gobierno "en rescribir la historia". Casado fue rotundo en este sentido: "Yo no quiero una España a garrotazos". Para él, la Transición es "una historia de éxito" y pide "no deshacer el abrazo que se dieron nuestros abuelos".

"En esta campaña estamos planteando de forma muy concreta lo que queremos hacer en nuestro país", prosiguió el líder popular. Su plan de reforma fiscal y de eliminación de trabas burocráticas son dos de los buques insignia en el programa de la formación. Enumerando sus propuestas, Casado se centró en los cambios que necesita España: "Parece que ya se vuelve a hablar de nuestra ley de maternidad", que es la primera medida que planteará para acabar con la despoblación". Además, quiere agilizar los trámites burocráticos y mejorar las condiciones económicas y comerciales de dichas zonas, reforzando sectores como la agricultura o la tauromaquia.

Casado volvió a pedir una ley para prohibir los partidos y organizaciones que alienten la violencia. "Nosotros no queremos que haya partidos cuyos líderes estén procesados por rebelión y sedición y sigan recibiendo fondos públicos". En este aspecto sumó además la recuperación del delito de convocatoria ilegal de referéndum. Desde las filas populares volvieron a sacar a la palestra la ley de símbolos rechazada hace meses por el Congreso. "Si esta ley rige, no tendríamos que acudir a la Junta Electoral ni a los tribunales", esgrimió Casado.

Pide reforzar la euroorden

Sobre esto, a nivel europeo aseguró que trabajará para que en los supuestos de la euroorden se incluya el delito de rebelión y sedición. Asimismo, apuntó que la idea, si llega al Gobierno, es liderar los cambios y los avances que se planteen en la Unión Europea. "No hay tiempo que perder para España", terminó.

En materia de Justicia, Casado hizo énfasis en la necesidad de garantizar la independencia de la Justicia y la prevalencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil por encima de las policías autonómicas, recordando lo ocurrido el 1 de octubre en Cataluña. "Fortaleceremos esa jerarquía y lo haremos en contra de lo que parece que el Gobierno está negociando con la retirada de la Guardia Civil en Navarra".

Presentado por Manuel Pizarro, el líder popular encontró el respaldo de buena parte del partido en un momento en el que la carrera hacia el 28-A entra en su momento decisivo. "Tiene en su mano hacer las cosas como Dios manda", aseguró Pizarro, aunque no le será fácil: "Va a ser el trabajo de Hércules". Además, apoyó, de forma implícita, que se ha rodeado de "gente muy capaz".

"Nadie habla de acabar con las autonomías"

Para Casado, la política tiene que estar "muy cerca de la sociedad". En una precampaña de más ruido que propuestas, el presidente del PP quiso reivindicar la importancia de la Constitución y la necesidad de fortalecer las instituciones, recordando a Adolfo Suárez. Casado viajó al 78 para recordar la "reforma política" que se hizo, y considera que ahora hace falta un "apuntalamiento" del sistema.

Los principales planteamientos de su exposición se centraron en esta reforma política. Casado defendió el Estado autonómico frente a las teorías que se alejan de él, como la de Vox. "Lo primero que nosotros proponemos es reforzar la nación", sentenció, con la propuesta de compaginar "homogeneidad y diversidad". Y lo dejó claro: "Nadie habla de acabar con las autonomías".

Casado recordó, en este sentido, la moratoria que propone para aquellas autonomías que no cumplen con su cometido, y puso de ejemplo a Cataluña. "Necesitamos que el Estado evalúe cómo se están ejerciendo estas competencias y tenga mecanismos para analizar esa eficiencia en la prestación de servicios". En esos cambios, el PP también sitúa el castellano como lengua vehicular para optar a un puesto público, por encima de la lengua cooficial de dicha comunidad autónoma.