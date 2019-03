COMPROMÍS PER VALÈNCIA

Así lo ha anunciado en un acto en Orriols junto a vecinos del barrio y al número uno de la coalición al Congreso, Joan Baldoví. Las políticas sociales y la defensa de los intereses valencianos en Madrid han centrado las intervenciones de ambos, informa Compromís per València en un comunicado.

Junto a la ordenanza, Ribó ha destacado los nuevos centros de servicios sociales en la ciudad: el de la Saïdia, ya en marcha, que atiende a 40.000 personas y desdobla el de Salvador Allende para un servicio más eficiente; el de la calle de la Reina, en el Cabanyal, que en un año estará en funcionamiento; el de Benicalap, que atenderá a 40.000 personas optimizando la atención del de Campanar, y el de las Naves de Ribes, en el Parque Central, con un centro de jóvenes para inserción y un edificio para seguimiento.

Estos centros permitirán complementar las políticas "centradas en las personas" iniciadas en 2015 en "una València donde ya no se corta la luz ni el agua a las familias que no las pueden pagar y donde se ha intervenido para evitar, solo entre el año pasado y el que llevamos de este, 350 desahucios de familias que no podían pagar la hipoteca", ha resaltado el primer edil.

Ha defendido así que "el derecho a la vivienda es crucial" y ha recordado que por ello el Ayuntamiento se ha acogido a un crédito del Banco Europeo de Inversiones para construir viviendas de alquiler asequible. Paralelamente, ha resaltado su apuesta de poner en marcha la próxima legislatura una entidad mixta para construir 600 viviendas de alquiler asequible.

También ha repasado las ayudas en materia de vivienda que el Govern de la Nau ha concedido en los últimos años: 1,3 millones para evitar el desahucio de 2.000 familias, ayudas a 125 familias para entrar a vivir a una nueva vivienda, 650.000 euros para las deudas de alquiler a 852 familias, 238.000 euros para evitar el desahucio de 484 familias por impagos y ayudas para atender a 535 familias con alojamiento de emergencia por la pérdida de su vivienda por valor de 284.000 euros.

Además de estas medidas, ha puesto en valor las ayudas a domicilio, dotadas con dos millones de euros más hasta 13,3 millones, para atender en sus necesidades básicas a personas que no pueden salir de su casa, junto a las ayudas a la dependencia, impulsadas en la Generalitat por la vicepresidenta, consellera de Igualdad y candidata de Compromís a la Presidencia, Mónica Oltra.

Otra de las apuestas de Ribó es que las ayudas 'Menjar a Casa', que atienden a un total de 427 personas, se incrementen hasta atender a mil, "y no solo a personas mayores, sino también a personas con diversidad funcional, para que todas puedan comer en su casa con una dieta sana y equilibrada".

En materia de teleasistencia, ha detallado que se ha destinado medio millón más hasta superar los 1,55 millones y se atiende a 5.350 personas, y ha resaltado que las ayudas directas se han duplicado hasta 5,2 millones. "Ya no hay colas para repartir comida porque ahora cada familia tiene su propia tarjeta para hacer la compra de comida en el supermercado, sin tener que continuar siendo estigmatizadas", ha subrayado.

Por todo ello, el alcalde ha defendido que "estas son buenas inversiones para los valencianos y las valencianas y no las de la Fórmula 1". Ha puesto en valor la importancia de estos actos en los barrios para rendir cuentas a la ciudadanía y presentar los retos de futuro como la atención social.

Baldoví, por su parte, ha puesto en valor el trabajo realizado en los últimos cuatro años por los gobiernos con Compromís: "En solo cuatro años hemos dejado de ser el paraíso de los corruptos para ser reconocidos incluso por Europa por nuestra lucha contra la corrupción".

En el ámbito económico ha destacado las políticas sociales hechas "pese a la infrafinanciación". "Con lo que nos da el Estado hemos podido cubrir urgencias y hemos podido quitar el copago y hacer que ya no se tengan que pagar los libros, pero imaginemos qué podríamos haber hecho si nos hubieran dado todo lo que nos tocaba", ha aseverado.

Por ello, ha defendido la importancia de lograr un grupo parlamentario propio en Madrid: "Mientras otros quieren hablar solo de Catalunya, lazos y banderas, nosotros queremos hablar de València, de barrios como Orriols, de blindar pensiones, de los intereses valencianos".

"Los diputados y diputadas de Compromís no nos equivocamos nunca cuando hay que apretar el botón y votar en el Congreso, porque nadie nos dice qué tenemos que votar y siempre votamos por los intereses valencianos", ha insistido.