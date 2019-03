Cinco días después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigiera al rey Felipe VI que se disculpe por la conquista española de hace 500 años, el Gobierno ha querido cerrar este viernes la polémica con un mensaje que ha puesto en valor las positivas relaciones España y los países e Iberoamérica y con la advertencia de que los dirigentes a ambos lados del Atlántico están "para solucionar problemas, no para crearlos".

En su repaso de la actualidad semanal al término de Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha sido la encargada de trasladar un mensaje en el que no ha citado a México pero que se produce días después de una reclamación que ha provocado polémica entre los partidos políticos españoles. Desde el principio, el Ejecutivo aseguró que no pensaba pedir disculpas por algo que sucedió hace más de cinco siglos al mismo tiempo que ha procurado de no alimentar la polémica.

Celáa ha asegurado que América Latina "ha sido siempre una prioridad" para el Gobierno y ha recordado la "historia común" que une a España con una región que además "está llamada a ser uno de los motores de la recuperación económica mundial".

"Los dirigentes de los países debemos seguir cuidando con mimo lo que han sido las relaciones humanas entre los países de Iberoamérica y España, es importante que se mantengan esas relaciones entre nuestra sociedad y nos obliga a solucionar los problemas, no crearlos, no incrementarlos", ha ha dicho Celáa, en la línea con la intención explicitada esta semana por fuentes de la La Moncloa de no continuar hinchando la polémica sobre la reclamación del presidente mexicano, que calificaron de "hecho puntual".