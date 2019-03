El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Toni Cantó, ha señalado este viernes que al PP "hay que sujetarlo muy firme" para llegar a un acuerdo porque no se fían de ellos, por lo que ha advertido de que para cerrar un pacto "todo tiene que estar muy bien explicado y todo firmado".

Cantó, en rueda de prensa, ha señalado al respecto que "todo indica que la única posibilidad que hay para acabar con el Gobierno del Botànic es llegar a un acuerdo con el PP". Sin embargo, ha apuntado que sabe "por experiencia" que al PP "hay que sujetarlo muy firme cuando se llega a un pacto de Gobierno".

Al respecto, ha apostado por alcanzar en la Comunitat Valenciana

un acuerdo como en Andalucía, pero ha advertido: "cuando tengamos que llegar a un pacto, como no nos fiamos, todo tiene que estar muy bien explicado y todo firmado".

Por contra, ante la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PSPV, ha subrayado que "dos no bailan si uno no quiere". En ese sentido, ha indicado que el cabeza de lista al Congreso por Valencia, José Luis Ábalos, "podrá decir lo que le da la gana" pero ha recalcado que, como ha dicho "miles de veces", no pactará con 'el PSC valenciano' porque el también secretario de Organización del PSOE ha mostrado "por activa y por pasiva su preferencia por el nacionalismo y el populismo".

Preguntado por si le gusta el PP que trae de vuelta al expresidente José María Aznar, ha replicado: "A mí no me gusta el PP, no me gusta el PSOE, pero nuestro partido ha demostrado ser capaz de negociar con los partidos constitucionalistas". Con todo, ha señalado que en la Comunitat Valenciana hay "un horizonte muy parecido" al anunciado a nivel nacional y ha insistido en que no firmará "nunca" un pacto con el 'PSC valenciano'.

BOCADO DE 750 MILLONES

Por otra parte, se ha comprometido a dar "un bocado" a la Generalitat para ahorrar 750 millones de euros que destinará a la sanidad y educación públicas y a la discapacidad y dependencia. La primera medida para conseguirlo será reducir el número de consellerias de diez a siete.

En concreto, elimina la de Transparencia, aglutina Presidencia con la de Justicia, la de Hacienda con Economía, junta Infraestructuras con Medio Ambiente mientras que crea un departamento único de Agricultura. Asimismo, ha rechazado seguir "el penoso espectáculo" del 'mestizaje' del Botànic si llega a un acuerdo por ser "ineficiente" y en el caso de que se creara una vicepresidencia se incluirá en una de las consellerias.

Además, cambia el nombre de las conselleria restantes de forma que Sanidad Universal y Salud Pública se queda en Sanidad; Educación, Investigación, Cultura y Deporte en Cultura, Educación y Deporte; y Igualdad y Políticas Inclusivas en Servicios Sociales. Cantó ha justificado el cambio de denominación porque la denominación del Botànic "lanzan un mensaje político que no lleva a ningún lado" y él no quiere "propaganda".

Cantó ha presentado el primer ahorro de 80 millones que se conseguiría con cuatro medidas. La primera regular "el millón de euros del presupuesto autonómico que Ximo Puig puede gastar sin ningún control" y que permitiría contratar 18 médicos a tiempo completo.

Además, reduciría en 69 los 184 cargos actuales con un ahorro de tres millones y acabaría con la externalización del proceso de recaudación de impuestos, que al pasar a ser asumidos por los funcionarios, ahorraría otros 25 millones.

Asimismo, ahorraría otros 49 millones con la eliminación de la conselleria de Transparencia. Cantó ha aclarado que el ahorro de los 750 millones restantes los irá concretando durante el resto de campaña.