En plena campaña electoral este autor visitará España para explicar cómo es la relación en Gran Bretaña entre las series y la política, binomio que ha dado frutos tan interesantes como 'Yes, minister'.

Heredera de esta es 'The thick of it', título del que Drew fue guionista durante sus cuatro temporadas y que gira en torno al incompetente equipo que forma el ministerio de Asuntos Sociales, explican los responsables del certamen en un comunicado.

Drew, colaborador habitual de Armando Iannucci, ganó un premio Emmy por su trabajo en 'Veep', producción de HBO sobre una senadora que aspira a presidir la Casa Blanca.

Durante su visita el guionista ofrecerá una masterclass en la Sala SGAE Centre Cultural de València. La clase magistral -impulsada por Escriptors de l'Audiovisual Valencià, la asociación de guionistas de la Comunidad Valenciana, en un proyecto apoyado por la Fundación SGAE- se celebrará el 12 de abril a partir de las 09.30 horas.

Además, ese mismo día pero a las 19.30 horas, en el Palacio de la Exposición, una de las sedes de este festival, el autor hablará sobre la sátira política, el humor y las comedias que ironizan en torno a los entresijos del Estado. Lo hará en una conversación con el guionista Diego San José, que ha estrenado recientemente en TNT 'Vota Juan', una de las escasas propuestas políticas que se han visto en la televisión en España, apuntan.

Entre los dos analizarán las diferencias para desarrollar su trabajo entre España e Inglaterra e intercambiarán impresiones sobre las maneras de reírse con determinados temas.

LABdeseries es un nuevo proyecto en València que pretende poner en valor la ficción, dada la importancia que ha tomado para mucha gente, y reflexionar sobre lo que cuentan de nosotros y de nuestro mundo. Promovido por el Institut Valencià de Cultura, tiene como punto de partida el podcast Laboratorio de Investigación de Series, que ofrece la plataforma Podium Podcast (Cadena Ser- Prisa Radio) desde 2017.

La organización de la nueva cita cultural valenciana corre a cargo de los responsables del podcast, el gestor cultural David Brieva, la profesora e historiadora Áurea Ortiz y el periodista y crítico de televisión Mikel Labastida.

Este evento analizará el fenómeno de las series a través de coloquios y de proyecciones. En la lista de invitados, figuran también David Trueba, Borja Cobeaga y Darío Adanti, Belén Gopegui, Antonio Martínez Ron, Marta Peirano, Manuel Ríos San Martín, Begoña Álvarez y Darío Madrona, entre otros.

El LABdeseries cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de València, el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), la EDAV (Escriptors de l'audiovisual valencià) y la Fundación SGAE.