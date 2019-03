El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha explicado este viernes que su partido, que concurrirá como Unidas Podemos a las elecciones del 28-A, volverá a llevar en el programa la propuesta de un referéndum en Cataluña donde "todas las opciones sean posibles".



"Siempre llevamos en el programa que la solución tendría que ser un referéndum, pero con el consenso de muchos actores políticos", ha dicho en una entrevista en la Ser, "defendemos que Cataluña siga dentro con un encaje institucional diferente". Iglesias ha aclarado, no obstante, que dicha consulta no sería "sobre la independencia".



"Todos tendremos que ceder algo", reconoció, añadiendo que "uno no puede obcecarse en sus propuestas". El dirigente está convencido de que "la mayor parte de los catalanes podría decidir seguir en España con unas condiciones diferentes", y recalcó que "eso es decir que Cataluña tiene que seguir dentro de España".



"Antes de que el PP tratara de tumbar el Estatut, las fuerzas independentistas recibían el 20% de los votos y ahora el 45%. Eso es por la torpeza de una derecha que ha gestionado esto a palos y a lo bruto", ha sentenciado.



En su último programa electoral, para las eleciones de 2016, Podemos llevaba la propuesta de un referéndum "con garantías" para que los catalanes "puedan decidir el tipo de relación territorial que desean establecer con el resto de España".



Y continuaba: "Iniciaremos un proceso de cambio constitucional orientando a resolver, entre otros, los problemas de estructuración territorial del Estado y evaluaremos y debatiremos sobre las experiencias del Reino Unido y Canadá".