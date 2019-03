El Partido Popular ha difundido este jueves un vídeo bajo el título Un, Vox, Tres. Abascal, responde de una vez en el que se sirve del mítico concurso creado por Narciso (Chicho) Ibáñez Serrador para ridiculizar al presidente de Vox y dejar patente su falta de concreción ante asuntos de interés político nacional.

El partido liderado por Pablo Casado ha compartido este vídeo, de poco más de un minuto de duración, a través de un grupo de Whatsapp para comunicarse con los ciudadanos. En el mismo, se sirve de la intervención del presidente de Vox en un desayuno en el Club Siglo XXI el pasado 18 de enero para mofarse de él.

Imitando la dinámica del concurso Un, dos, tres. Responda otra vez, una voz en off realiza una serie de preguntas sobre actualidad, a las que siguen las respuestas que el líder de Vox respondió en aquella ocasión sobre otras cuestiones.

Tras la sintonía y cabecera de Un, Vox, tres. Responde de una vez, en el vídeo se le formulan al líder del partido diferentes preguntas sobre la forma de elaborar un presupuesto, el lugar donde sale el dinero de las pensiones, y las soluciones que tiene para atajar el paro juvenil.

Cada pregunta de la voz en off es respondida por el propio Abascal con frases faltas de contenido tipo 'la verdad es que no tengo mucho conocimiento', 'es algo de lo que no he reflexionado. Hasta ahora, que me lo preguntan', o el reiterado en varias de ellas 'Viva España'.

El vídeo se cierra con la histórica "campana y se acabó" que popularizaron las supertacañonas del histórico concurso popularizado en la década de los setenta y ochenta y que indicaba que el concursante había fallado la respuesta. "Mucha escopeta y mucho viva España, pero como presidente no se apaña", concluye una voz en off.

El PP lanzó el pasado día 20 la campaña #VentealPP para dar a conocer un nuevo canal de comunicación con el ciudadano mediante el envío y recepción de información a través de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp.