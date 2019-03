La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha salido este jueves al paso de las polémicas declaraciones del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, a un diario vasco en las que admitió que "si el 65% de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso".

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Calvo ha señalado en primer lugar que el líder del PSC es un "socialista anti independentismo". Dicho esto, ha aclarado que España "no tiene estructura jurídica para que nadie con ningún referéndum en su territorio rompa la unidad del Estado español". "No hay tema", ha zanjado.

A Iceta le habían preguntado en esa entrevista si no le parecía suficiente para organizar un referéndum de autodeterminación con que el 47% de los catalanes esté a favor de la independencia. "El 47% de los votantes está a favor de la independencia. No es suficiente en su opinión, ¿y si fueran el 65 por ciento tampoco?. ¿Nunca, jamás?", fue la pregunta.

"Si el 65% de la población quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso, pero no en el último 'penalti', no con el 47% ni tampoco con el 51%", contestó el líder del PSC. El propio Iceta matizó posteriormente sus palabras en declaraciones el miércoles a los medios de comunicación para dejar claro que, en su opinión, un referéndum de independencia en Cataluña "no es la solución" para este territorio.