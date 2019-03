La presidenta del PPCV y candidata a la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, ha garantizado que si su partido llega al Consell "devolverá" a los valencianos la "libertad absoluta" después de cuatro años de "limitaciones" y ha advertido a los ciudadanos que no se fíen "de los que prometen el cielo y la tierra": "La historia ha demostrado que, en lugar de traer el cielo, traen el infierno para todos".

Así se ha pronunciado la candidata 'popular' en el mitin de precampaña celebrado en el auditorio del complejo de La Petxina de València en el que también han participado el expresidente del Gobierno José María Aznar y la candidata del PP a la Alcaldía de València, María José Català.

Bonig ha detallado algunas de las medidas 'populares', que desgranarán este sábado, como la "libertad absoluta, para devolver a los valencianos los cuatro años de limitaciones que hemos vivido", para lo que ha propuesto libertad económica, la bajada de impuestos, la libertad horaria o la libertad educativa.

"Solo un partido ha defendido la libertad de colegios y de lengua; ese es el PP", ha aseverado Bonig, ante un salón lleno que se ha puesto en pie y le ha dedicado gritos de 'presidenta'. En la misma línea, ha defendido que con su partido en la Comunitat se consiguió un modelo de "autogobierno y de autoafirmación en señas identidad como la lengua, pero sin perder el doble alma que siempre tiene la Comunitat, alma valenciana pero española".

Asimismo, Bonig ha defendido el fortalecimiento de la sociedad civil y ha abogado por evitar que se desperdicie "el mayor talento y energía de una comunidad, que es su gente".

"Creemos en las personas, somos un ejemplo de la capacidad para emprender, para caerse una y mil veces y levantarse una y mil veces; eso es el PP y eso defendemos. La sana y pacífica convivencia es el mejor antídoto frente a ese nacionalismo excluyente que está en Euskadi, Navarra, Cataluña y que quiere anidar en la Comunitat y el PP no lo va a permitir", ha aseverado.

"LIBERTAD O IMPOSICIÓN"

La presidenta del PPCV ha comentado que en los 33 días que quedan para los comicios generales y autonómicos se confrontarán dos modelos distintos: "El modelo de la libertad, el progreso, las oportunidades y la igualdad; y el modelo de la imposición. El modelo que cree en la pluralidad, como el PP, pero también en la unidad de España, la solidaridad entre todas las tierras y comunidades; y uno que quiere la ruptura de España, eso es lo que nos jugamos".

"Si la gente quiere la buena gestión del PP, el progreso económico del PP, las reformas estructurales, la eficacia en las gestiones y los avances sociales del PP, hay que votar al PP; no hay más. No nos fiemos de esos que prometen el cielo y la tierra; la historia ha demostrado que, en lugar de traer el cielo, traen el infierno para todos. Os pido que nos ayudéis, con firmeza, convicción, sin bajar la cabeza, orgullosos de lo que se ha hecho; lo mejor está por llegar", ha recalcado Bonig, que ha asegurado que los 'populares' tienen un proyecto político "pasado, presente y, sobre todo, futuro".

La candidata ha recalcado que "el nacionalismo catalán y de izquierdas en València ha preferido ser catalanes de segunda a valencianos de primera". "Ese nacionalismo y esa coalición de izquierdas, que es como la coalición 'sanchista' pero a la valenciana, han tratado de construir el peor de los relatos de València y los valencianos. Sin fractura social, su proyecto no tiene éxito", ha sostenido.

VALENCIANÍA EN CASTELLANO

Bonig ha criticado que el Consell haya "expulsado del mapa político al partido mayoritario" y ha resaltado que los gobernantes no pueden ser "sectarios ni dogmáticos", ya que "se gobierna para todos".

"Han dividido a los valencianos entre buenos y malos; valencianos que hablan en valenciano y valencianos que expresan su valencianía hablando castellano. Porque esta Comunitat siente su valencianía hablando en castellano, pero también hablando valenciano. La lengua nunca ha sido un elemento de confrontación en esta tierra, hasta que llego la izquierda, y no lo vamos a permitir".

En este contexto, ha destacado que el "éxito colectivo de los valencianos es el fracaso de la izquierda y el nacionalismo en la Comunitat"; al tiempo que ha apuntado: "Claro que en 20 años hemos cometido errores, lo hemos pagado y hemos pedido perdón. He reconocido errores, pero lo que no haré jamás es pedir perdón por ser del PP; jamás lo haré".

Bonig ha resaltado que el PP es el partido "de futuro, de esperanza, de igualdad y de oportunidades para todos, lo hemos demostrado cuando hemos gobernado para todos", ha comentado; al tiempo que ha defendido "una Venezuela libre y democrática" ante algunos asistentes venezolanos al acto, que han desplegado una bandera del país sudamericano entre un auditorio en pie y gritos de "libertad".

CATALÀ QUIERE SENTIR VALÈNCIA "LIBRE"

Por su parte, Català ha asegurado que su partido, "el mejor de centro derecha", tiene "el mejor proyecto, el proyecto original con los valores originales", lo que servirá para "liberar València" y sentirla "libre".

"Si estoy aquí, si seguís aquí es porque creemos que tenemos que defender con orgullo nuestros valores, el proyecto y todo lo que hemos hecho y construido en todos pueblos de la provincia y la Comunitat. Vamos a salir a defender todo lo que creemos, nuestro proyecto, nuestras siglas, nuestro trabajo bien hecho; a recuperar la València esplendorosa y grandiosa que construyó el PP de Rita Barberà; vamos a salir a defenderlo", ha sostenido.

En la misma línea, ha resaltado que van a liberar la ciudad de "imposiciones de sectarismo, de mala gestión de aquellos que lagestionan y no la quieren, no la cuidan ni la protegen y no creen en ella como nosotros".

"AQUÍ ESTÁ EL PP"

"Vamos a defender la Comunitat y España de aquellos que la gestionan y son capaces de gobernar con los que quieren romper nuestro país, capaces de gobernar con batasunos, golpistas; los que quieren cambiar el sillón por la unidad de España. No se cambia el sillón de nadie por la unidad de nuestro país", ha añadido.

Català ha animado a los asistentes a dar un paso adelante, levantar las manos y la cabeza y decir "aquí está el PP, está para gobernar, para recuperar las instituciones y devolver el esplendor a la ciudad y a la Comunitat".

"Ayudaréis todos a recuperar València, a liberarla, a sentirla libre, sentirla con el orgullo que siempre la hemos sentido. Necesitamos que nos ayudéis a sentir València libre y la Comunitat libre. La libertad es lo que nos diferencia y lo que con garra, valentía, osadía, tenacidad y mucha fuerza va a defender nuestra presidenta en el gobierno de la Generalitat", ha aseverado.