Considerado como "la voz del pop" y uno de los máximos representantes de la música latina, Luis Fonsi es un galardonado intérprete, compositor, instrumentista y productor de Puerto Rico que ha batido récord de ventas.

En 2019 vuelve a los escenarios españoles con su gira 'Vida World Tour', con grandes éxitos como 'Despacito', 'No me doy porvencido', 'Calypso' o 'Imposible'.

Dos semanas después, Aitana hará parada en la capital del Túria con su primera gira en solitario desde que dejara la academia de Operación Triunfo y lanzara su álbum debut 'Tráiler'.

Las entradas de los nuevos conciertos se podrán adquirir através de la web 'www.concertsdevivers.com'. Para el recital de Luis Fonsi ya están disponibles, mientras que para el de Aitana saldrán a la venta en unos días, avanza el Ayuntamiento de València en un comunicado.

DE BISBAL A XOEL LÓPEZ

Estos directos se suman a los ya anunciados para los Concerts de Vivers 2019, que arrancan el domingo de junio en los Jardines de Viveros de València con el también 'ex-triunfito' David Bisbal.

Le seguirán durante el verano Loreena McKennit, Ana Belén, Kiko Veneno, Bebe, Xavi Sarriá, Miss Bolivia, Amparanoia, TremendaJauría, Sus, Tiesa, Poder Bimenstrual Dj, Echo & The Bunnymen, Júlia, Green Valley, The Danzo Crashers, Jamaleònics, Leiva, Luz Casal, Morgan, Andrés Calamaro, Ketama, Dulce Pontes, Alfred García, Los Jóvenes, Otoño, Iseo & Dodosound with The Mousehunters, Auxilio, Ropa Extendida, Crystal Fighters, La Casa Azul y Xoel López.

Con este plantel, el responsable de Cultura Festiva de València, Pere Fuset, ha destacado la diversidad de los Concerts de Vivers de este año, gracias a una combinación de artistas locales, nacionales e internacionales para "llegar a la mayor cantidad de públicos diferentes y superar las cifras históricas de asistencia de los últimos años".

"Hay oferta para todas y todos, con la mitad del cartel conformado por mujeres, muy por encima de la media estatal, del 10 al 15% de mujeres en los carteles, y con precios asequibles que permitirán ver por un máximo de 30 euros la mayoría de los conciertos", ha resaltado en comparación a los precios para disfrutar de los mismos artistas internacionales en otros festivales.