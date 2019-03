Així consta en una sentència de la Sala, datada el passat 21 de febrer i facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la qual es condemna aquests tres homes, de nacioanlitat espanyola, a nou anys de presó a cadascun d'ells per abús sexual, en el subtipus agreujat d'accés carnal.

El tribunal considera cadascun dels dos homes que la van obligar a mantindre relacions sexuals com a autors d'un delicte d'abús sexual i cooperadors necessaris en un altre d'abús sexual comés per l'altre. Per açò els imposa una pena de quatre anys i mig de presó per cadascun dels dos delictes.

El tercer home, que no va arribar a forçar la víctima però sí va presenciar els fets, va col·laborar en l'engany i va aportar el vehicle en el qual tots es van desplaçar al descampat, ha sigut condemnat a la mateixa pena com a cooperador necessari en els dos delictes.

Tant la Fiscalia com l'acusació particular sol·licitaven que la qualificació del delicte fóra d'agressió sexual, però el tribunal considera que "no consta acreditada per part dels acusats ni violència ni intimidació", per la qual cosa la condemna final és pel tipus d'abús i no agressió.

Els fets van succeir a les sis del matí del 25 de juny de 2016 quan els tres condemnats, dos d'ells de 30 anys i un tercer de 21, es van acostar i van començar a conversar amb la víctima, que estava asseguda en un banc als voltants d'una discoteca de València. Els homes li van proposar "seguir la festa" en un altre local d'oci, al què ella va accedir, per la qual cosa els quatre es van pujar en el cotxe d'un dels condemnats.

Segons relata la sentència, la dona es trobava "confusa i atordida" per la ingesta d'alcohol, drogues i medicaments prescrits per un metge que consumia per a la depressió que patia. En aquesta situació, la víctima va ser sorpresa quan, en lloc d'anar a un local d'oci, els condemnats la van portar fins a un descampat.

Dins del vehicle, dos dels homes van abusar d'ella per torns penetrant-la bucalment i vaginalment, mentre la resta observaven l'escena des de l'exterior.

Amb l'excusa d'anar a orinar, la dona va eixir del cotxe i va aprofitar per a fugir del lloc dels fets. En adonar-se, els condemnats la van seguir amb el vehicle a gran velocitat, fins que la víctima va ser auxiliada per una parella que anava amb cotxe a treballar en veure-la "amb els braços en alt, plorant, molt nerviosa i alterada" i després d'acostar-se a ells demanant ajuda.

A més de les penes de presó, cap dels tres podrà acostar-se o comunicar-se amb la víctima, ni a través de xarxes socials, durant els pròxims 12 anys. Hauran d'indemnitzar-la amb 6.000 euros "atenent la gravetat dels fets i la sensació d'impotència i humiliació generades en la víctima".