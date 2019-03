En la Comunitat Valenciana el nombramiento de los senadores territoriales va ligado a la legislatura autonómica y, una vez disueltas Les Corts queda disuelto su mandato. En esta ocasión el parlamento valenciano se constituirá el 16 de mayo y tendría hasta el 21 de mayo, cuando se constituye el Senado, para efectuar ese nombramiento. Se trata de un breve periodo de tiempo si se tiene en cuenta que la ley exige que comparezcan en comisión y se sometan a la votación en pleno.

Así lo han explicado los portavoces de los grupos tras la junta de síndics celebrada este martes en la que se ha puesto de manifiesto esta situación, ya que los plazos habituales que se manejan para esta designación provocaría que el Senado se constituyera sin los cinco senadores territoriales valencianos (uno menos que la última legislatura por la pérdida de población) elegidos.

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha señalado que hay "muchas soluciones, alguna un poco forzada" pero se podrían configurar los grupos en un par de días y ver "si es necesario mantener la comparecencia o no" y en el caso de que sí se pueda establecer un "protocolo exprés" para la convocatoria de la comisión de coordinación o crear una "temporal" incluso.ç

"Alguna solución creo que habrá", ha dicho, para que en todo caso el Senado se constituya sin la ausencia de estos cinco senadores y puedan estar allí "en igualdad de condiciones" con el resto cuando se constituyan la Mesa y las comisiones.

En su opinión, dado que el reparto de senadores se realiza aplicando la ley d'Hont directamente, la comparecencia de los candidatos que elige cada partido "es innecesaria" porque tampoco influye en la designación final ni puede haber una "persecución de ideas".

Mata ha señalado que ese "examen" a los senadores se introdujo en la ley de 2010 -y se ha mantenido en la reforma que impulsó Podem- y "se inventó ad personam" para satanizar a Leire Pajín" en su momento y "machacarla con el tema del agua y que dijera si estaba a favor o en contra de los trasvases". Así, nadie había previsto la posibilidad en esta reforma de que coincidiera la disolución de ambas cámaras y habrá que ver "técnica y jurídicamente" cómo se puede hacer un nombramiento "ágil y rápido".

"HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA"

La portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, ha señalado que este nombramiento "queda en un limbo" con la normativa actual y ha recordado que su grupo planteó sin éxito que las proposiciones de ley necesitaran un informe del Consell Jurídic Consultiu para poder "anticipar una situación como esta". "Por no darle la razón al PP se han metido en un lío importante y no está clara la forma de salir de él", ha indicado, ya que además será la nueva distribución parlamentaria la que deba tomar una decisión una vez se constituyan Les Corts.

"Es difícil cumplir los trámites en tiempo y forma", ha advertido, y en el caso de no llegar a tiempo los nombrados estarían "en desigualdad" en la Cámara Alta al haber accedido más tarde. "Houston, tenemos un problema", ha dicho, porque o no se nombran a tiempo y no van o se hace algo "que no se sustente en la legislación". "Susto o muerte", ha ironizado.

REFORMAR LA LEY EN EL FUTURO

Por su parte, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha admitido que hay "un problema" porque no se contemplaba el supuesto actual y habrá que cambiar la ley en un futuro para adelantarse a esta casuística. "Cuando haces una ley crees que lo has contemplado todo y no, para eso están las modificaciones puntuales", ha agregado.

El síndic de Podem, Antonio Estañ, ha remarcado la "dificultad" por los plazos que se barajan y ha instado a esperar a ver qué solución dan los servicios jurídicos de Les Corts para que estos cinco senadores sean elegidos "con todas las garantías igual que el resto, no con una cámara ya constituida".

Para la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, se trata de una "situación kafkiana" y hay que ver cómo actuar para no generar "indefensión" a estos senadores, que si son designados a posteriori no podrían optar a puestos de relevancia, ha dicho.