El embajador representante permanente de España en la Unión Europea (UE), Pablo García-Berdoy, ha manifestado que ve "posible" un "Brexit ordenado" y ha destacado que él apuesta por uno, ya que considera que es "la solución más racional", aunque ha admitido que en este momento no sabe "cómo va a ser ordenado".

Así se ha pronunciado García-Berdoy en declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de impartir la conferencia 'Las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea: estado y perspectivas', en el marco del Club de Encuentro Manuel Broseta en València.

En este sentido, ha advertido que el peor de los escenarios sería "una salida sin acuerdo, abrupta, en la que no hubiera un periodo transitorio como el que tenemos en el acuerdo". "El acuerdo de retirada es muy bueno para Europa y el Reino Unido, y muy bueno para España. Nos gustaría que ese acuerdo fuera la forma de ordenar la salida de Reino Unido, pero una salida sin acuerdo afectaría al crecimiento económico y a nuestra forma de entender las relaciones con el Reino Unido, tanto ahora como futura", ha aseverado García-Berdoy.

"La decisión y el debate político interno contempla escenarios que no sé si tienen una mayoría. Creo que todo esto es difícil de anticipar, porque el acuerdo que tenemos parecía una buena solución para todas las partes, para aquellos que querían un Brexit razonable y para los que querían salir de la UE, y en esa coincidencia pensábamos que podía estar la clase política en el Reino Unido, pero vemos que está siendo muy difícil", ha lamentado el embajador representante de España.

DINÁMICA POLÍTICA "MUY VOLÁTIL"

Preguntado sobre la posibilidad de que haya un segundo referéndum en el Reino Unido, García-Berdoy ha señalado que no lo sabe, ya que la dinámica política de este país es "muy volátil", por lo que no sabe "qué grado de apoyo real tendría entre la clase política el demorar la salida y llegar a un segundo referéndum"; al tiempo que ha señalado que no tiene "ni idea" de si la primera ministra británica, Theresa May, dimitirá.

Respecto a cómo afectará el Brexit a los diferentes sectores de la Comunitat Valenciana, el representante de España ha detallado que han elaborado planes de contingencia en los ámbitos en los que pueden "intentar disminuir los daños". "Es indudable que si hubiera un Brexit sin acuerdo el cambio y la relación con el Reino Unido sería muy grande", ha admitido.

"El plan y el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España contempla medidas muy notables para permitir una transición mucho más suave, generosa, que también debería ser reflejada por parte británica. Estamos haciendo todo lo que podemos sabiendo que la situación va a ser peor que la actual", ha puntualizado García-Berdoy.

CÍTRICOS VALENCIANOS

Preguntado por cómo afectará a los cítricos valencianos, el embajador ha explicado que "es pronto para decirlo", ya que hay que ver cómo se toman las medidas "desde el punto de vista unilateral británico", porque hay medidas arancelarias que "podrían resultar perjudiciales si fueran aplicadas, porque nos colocaría en una situación de mayor dificultad para competir con respecto a terceros estados".

"Tenemos que ver un poco de cómo evoluciona el expediente, pero yo confío mucho en la competitividad tanto de los cítricos como de la agricultura valenciana. Indudablemente, el mercado británico, que es un mercado muy importante para toda la economía española y en particular para la Comunitat Valenciana, va a ser más difícil después del Brexit si este Brexit no es ordenado", ha resaltado García-Berdoy.